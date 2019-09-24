Konsere gitmek için evden çıkan genç kızın cesedi, dere yatağında bulundu!

1 İngiltere Birmingham'da yaşayan 20 yaşındaki Keeley Bunker isimli genç kız, ünlü rap şarkıcısı Aitch'in konserine gitmek için evden çıktı.

2 Ailesiyle yaşadığı eve bir daha dönmeyen genç kızdan uzun süre haber alınamayınca, genç kızın ailesi ve arkadaşları panik olup polise haber verdi.

3 Yapılan aramalar sonunda, talihsiz genç kızın cesedi, konserin ertesi günü, Wigginton Park'taki bir dere yatağında bulundu.

4 Genç kızın cesedi, otopsi incelemesi yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

5 19 yaşındaki Wesley Streete'ın sorgusu devam ederken, zanlının mahkemeye ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

6 Dere yatağında cesedi bulunan Keeley Bunker'ın konsere gitmeden önce attığı tweet, dikkat çekti. Konsere gideceği için çok heyecanlı olan Bunker, söz konusu tweet'te, ''Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" temennisinde bulunmuştu.

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