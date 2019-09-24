Son Dakika Haberleri: Konsere gitmek için evden çıkan genç kızın cesedi, dere yatağında bulundu!
Son Dakika Fotogaleri

Konsere gitmek için evden çıkan genç kızın cesedi, dere yatağında bulundu!

49 dakika önce

İngiltere'de, konsere gitmek için evden çıkan Keeley Bunker isimli genç kızın cesedi, bölgedeki bir parkın dere yatağında bulundu.

1
İngiltere Birmingham'da yaşayan 20 yaşındaki Keeley Bunker isimli genç kız, ünlü rap şarkıcısı Aitch'in konserine gitmek için evden çıktı.

2
Ailesiyle yaşadığı eve bir daha dönmeyen genç kızdan uzun süre haber alınamayınca, genç kızın ailesi ve arkadaşları panik olup polise haber verdi.
3
Yapılan aramalar sonunda, talihsiz genç kızın cesedi, konserin ertesi günü, Wigginton Park'taki bir dere yatağında bulundu.
4
Genç kızın cesedi, otopsi incelemesi yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
5
19 yaşındaki Wesley Streete'ın sorgusu devam ederken, zanlının mahkemeye ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

6
Dere yatağında cesedi bulunan Keeley Bunker'ın konsere gitmeden önce attığı tweet, dikkat çekti. Konsere gideceği için çok heyecanlı olan Bunker, söz konusu tweet'te, ''Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" temennisinde bulunmuştu.
7
8
9



Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Billur Kalkavan'dan olay itiraf: Kölem olmak ve kırbaçlanmak istedi Zeki Müren'in ilk ve tek büyük aşkı: Subay Kürşat 'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, İtalya'da dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte poz verdi! Dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki çevre eylemcisi, Türkiye'yi Birleşik Milletler'e şikayet etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konsere gitmek için evden çıkan genç kızın cesedi, dere yatağında bulundu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]