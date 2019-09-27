Son Dakika Haberleri: Maltepe'nin incisiydi! Korkunç depremle sarsılan tarihi ada, sulara gömüldü!
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Maltepe'nin incisiydi! Korkunç depremle sarsılan tarihi ada, sulara gömüldü!

37 dakika önce

1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle sular altında kalan ve o dönem Maltepe'nin en güzel adalarından biri olan Vordonisi Adası'nı biliyor muydunuz?

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Maltepe'de bulunan ve bir zamanlar en az Büyükada kadar meşhur olan Vordonisi Adası'nı biliyor musunuz?
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Vordonisi, Dragos ile Küçükyalı arasında bulunan ve iki bölümden oluşan cennet gibi bir adaydı.
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Öyle ki Bizans Dönemi'nde bu adada Manastır hizmeti bile veriliyordu.
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Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke gibi türlü isimlerle anılan bu ada, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 yılına ait İstanbul haritasında ortaya çıktı.

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1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle sular altına kalan Vordonisi, alüvyon bir tabadan oluştuğu için dakikalar içinde yok oldu. Çevresinde bulunan adaların tabakası ise granitten oluşuyordu, bu durum, o adaları Vordonisi'ye göre daha şanslı kılmıştı.

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Çeşitli tarihi eser barındırdığı için su altı dalış ekipleri, Vordonisi Adası'nın kalıntılarını inceleme kararı aldı.


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Uzmanlar, Bizas döneminde, adalarda rahiplerin yaşadığını, ada üzerinde küçük kubbeli bir yapının bu tespiti doğruladığını söyleyerek, o dönem adada yerleşim olma ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:19 
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