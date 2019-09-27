Maltepe'nin incisiydi! Korkunç depremle sarsılan tarihi ada, sulara gömüldü!

5

1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle sular altına kalan Vordonisi, alüvyon bir tabadan oluştuğu için dakikalar içinde yok oldu. Çevresinde bulunan adaların tabakası ise granitten oluşuyordu, bu durum, o adaları Vordonisi'ye göre daha şanslı kılmıştı.