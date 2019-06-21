Son Dakika Haberleri: Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!
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Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yavru boz ayı ile nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.

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Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı ile Mercan Vadisi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da birçok hayvanı bünyesinde barındırıyor. Bakir doğasıyla biyoçeşitliliği yüksek olan söz konusu milli park ve vadide, kaya kartalı, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak ve kurt ile ayılara doğal ortamında rastlanılıyor. Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yabani hayvanlardan yavru bir boz ayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken kameralarca kayıt altına alındı.
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Milli parktaki Venk köprüsü mevkisinde görüntülenen boz ayı, dere yatağından çıkarak bir süre kayalıklarda gezindi.
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Mercan Vadisi'nde ise koruma altında olan ve nadir görülen bir çengel boynuzlu dağ keçisi, kameralarca görüntülendi. Yörede "şamua" olarak bilinen dağ keçisi karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:24 
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