Son Dakika Haberleri: Kötü Rollerin Ateşli Güzeli Özgül Kavruk, Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

Kötü Rollerin Ateşli Güzeli Özgül Kavruk, Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

1 saat önce

Böyle mi Olacaktı, Doktorlar gibi dizilerdeki kötü rollerin yıldızı, ateşli ve soğuk bakışlarıyla hafızalara kazınan Özgül Kavruk'un, şimdilerde bambaşka bir hayatı var.

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Aydın'da dünyaya gelen Özgül Kavruk, 15 yaşında modelliğe başladı.
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Lise eğitiminden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünde okudu.
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Sunuculuk, modellik ve oyunculuk yapan Özgül Kavruk, önce modelliği daha sonra ise sunuculuğu bıraktı ve sadece oyuculuğa odaklandı.
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90'lı yılların sonlarında oyunculuğa adım atan, 2000'li yıllarda kariyerinde zirve yapan Özgül Kavruk, Derman Bey, Böyle mi Olacaktı?, Gurbet Kadını, Nehir, Doktorlar, Parmaklıklar Ardında, Kızım Nerede, Sakarya Fırat gibi izlenme rekorları kıran dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazındı.
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Kötü rollerin hakkını öyle güzel veriyordu ki, sokakta insanların tepkisiyle karşı karşıya kalıyordu.
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Kavruk, 2008 yılında elektrik mühendisi Ömer Seçkin ile dünyaevine girdi.
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Yeni hayatına başladıktan sonra da oyunculuğu sürdürdü. Eskisi kadar yoğun olmasa da yine kamera karşısına geçti.
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Kavruk, şimdilerde kendine ait stüdyosunda pilates eğitmenliği yapıyor.
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Kendisine danışanlara formda ve sağlıklı kalmanın yollarını öğretiyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:59 

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