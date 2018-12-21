Koyunlarını Paramparça Eden Gizemli Yaratığı Yakalamak İçin Pusuda Bekliyor!

1 6 KOYUNU PARÇALANMIŞ HALDE BULDU Antalya'da bir çiftçinin hamile 11 Romanov cinsi koyunundan 6 tanesi parçalanmış halde bulundu, 5'i ise kayıplara karıştı. Yaklaşık 30 bin liralık zarara uğrayan çiftçi, koyunlarını bu hale getiren canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle geceleri nöbet tutuyor.

2 ÇİFTLİĞE GELİR GELMEZ ŞOKU YAŞADI Geçtiğimiz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde bulunan Necati Avcı, büyük ve küçükbaş olmak üzere onlarca hayvanını beslediği çiftliğine gelince hayatının şokunu yaşadı.

3 HAMİLE KOYUNLARIN YAVRULARINI BİLE ÇIKARTMIŞ 11 Romanov cinsi koyunundan 6 tanesini parçalanmış halde bulan Avcı, 5 koyunun da yerinde olmadığını gördü. Avcı, hamile olan koyunlarını vahşice parçalayıp yavrularını dahi annesinin karnından çıkartan canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle gece gündüz nöbet tutuyor.

4 KURT, TİLKİ YA DA KÖPEK OLABİLİR Yaklaşık 10 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Necati Avcı, koyunlarını kurt, tilki ya da büyük bir köpeğin telef ettiği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi.

5 5 KOYUN HALA KAYIP! Parçalanmış koyunların dışında kayıp olan 5 koyunuyla ilgili hiçbir ize rastlayamadığını ifade eden Avcı, "Ölüsü de yok dirisi de yok. Sulama için yol açmıştık oradan girmiş muhtemelen. Çünkü başka girecek bir yol yok.

6 Koyunlarını bu hale getiren canlıyı tespit edemedikleri için diğer büyükbaş hayvanlarının ve kendi can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu anlatan Avcı, şunları söyledi: "Büyükbaş, küçükbaş kurban işi de yapıyorum. Bunlar gitti mi yerine yeniden getireceğim için yine tedirginim. Hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz. Benim kızlarım var küçük. Hepsi hayvan sevmeye geliyorlar. Mevcut büyükbaş hayvanlarım da var. Onlara da olmayacağı ne malum? Bunlar Romanov koyunları idi. Tanesi 2 bin 500-3 bin lira ve ortalama 25-30 bin lira zarardayım. Hepsi hamileydi, yılbaşında da doğum olacaktı. Köpek işiyse bunun önemi alınmalı. Bu insan işi değil, parçalamış belli zaten iç organları çıkarmış ve yemişler. Kuzuları da dışarıda kalmış"