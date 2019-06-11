Köyünün yıkılmasını istemeyen yaşlı adam öyle bir şey yaptı ki, dünya onu konuşuyor

1 96 yaşında eski bir asker olan Huang Yung-Fu, sanatını hükümetin evini yıkmasını engellemek için kullandı.

2 Taichung'da yer alan Nantun bölgesindeki 1200 evde çoğu eski asker olan insanlar oturuyor, hükümet bu evleri geçici olarak eski askerlere tahsis etmiş. Zaman içerisinde bölgede oturanların çoğu başka yerlere taşınmış ve büyük inşaat şirketleri buradaki evleri satın almaya başlamış.

3 Ancak Nantun bölgesinde oturan birkaç insan evlerinden çıkmamaya ve burada oturmaya devam etmeye karar vermiş.

4 Ne kadar mücadele edilirse edilsin köydeki hane sayısı sonunda 11’e kadar düşmüş.

5 Köyde yaşayan sadece birkaç kişiden biri olmaktan çok sıkılan Huang Yung-Fu evinin iç duvarlarına kuş resimleri çizmeye başlamış.

6 Bir süre sonra kendisini evin dışını boyarken bulmuş, çeşitli desenler, yaratıklar ve figürler çizmeye başlamış.

7 Huang'ın bu çalışmaları kısa sürede insanların dikkatini çekmiş ve köy, Taichung'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmuş.

8 Köy sadece turistlerin ilgi odağı olmakla kalmamış elbette, hükümet de köyde kalan diğer evler için yıkım planını askıya almış.

9 Köyü baştan başa boyamak çok fazla enerji ve sıkı çalışma gerektiriyor olsa da Huang "100 yaşıma gelsem de boyamaya devam edeceğim" diyor.

10 Köy insanlara gerçek hayattan kaçıp bir masal diyarına girme imkanı veriyor ve bu işin arkasında ona hayatını adayan Huang var.



11 Her sabah 3'te kalkarak boyamaya başlayan Huang'ı turistler çok seviyor, ona gökkuşağı dede ismini takmışlar.

12 İşin çok daha ilginç olan tarafı ise Huang'ın daha önce hiç boyama veya çizme tecrübesi olmaması. 3 yaşındayken babası ona çizmeyi öğretmiş ancak profesyonel olarak bu işlerle hiç ilgilenmemiş.

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