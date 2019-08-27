Son Dakika Haberleri: Tüm dünyanın gözü önünde 'metres' ilan edilmişti, yeni fotoğrafları yayınlandı!
Son Dakika Fotogaleri

Tüm dünyanın gözü önünde 'metres' ilan edilmişti, yeni fotoğrafları yayınlandı!

1 saat önce

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi, 3 ay önce evlendiği eşinin gözü önünde 'Resmi Metres' ilan etmişti. Kralın metresi ilan edilen Sineenat'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

1
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz günlerde eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi, üç ay önce evlendiği karısının da yer aldığı bir törende 'Resmi Metres' ilan etmişti.
2
Tören sırasında resmi metres ilan edilen Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı ve Kral Maha, sevgilisinin başından aşağı kutsal su dökerek onu metresi ilan etti.
3
1932 yılından beri ülkeyi yöneten monarşide, ilk defa bir kral çok eşli evlilik yapmış oldu.
4
Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.
5
Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.
6
Kralın 3 ay önce evlendiği 4. eşi Suthida ise daha önce kralın özel koruma birliğinin komutanıydı.
7
8
9
10
11



Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Diğer Galeriler

Ezel dizisinin Ömer'i, son haliyle sosyal medyayı salladı! Ünlü yıldız babasını kocasıyla yatakta bastı! İşte ünlülerin skandallarla dolu geçmişi Kendisine 'ucube' diyen insanların başına taş yağdıran Shipton Ana'nın kehanetleri kan donduruyor! Tanju Okan'ın yürek dağlayan 'Kadınım' şarkısını kim için söylediğini biliyor musunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüm dünyanın gözü önünde 'metres' ilan edilmişti, yeni fotoğrafları yayınlandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]