Tüm dünyanın gözü önünde 'metres' ilan edilmişti, yeni fotoğrafları yayınlandı!

1 Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz günlerde eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi, üç ay önce evlendiği karısının da yer aldığı bir törende 'Resmi Metres' ilan etmişti.

2 Tören sırasında resmi metres ilan edilen Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı ve Kral Maha, sevgilisinin başından aşağı kutsal su dökerek onu metresi ilan etti.

3 1932 yılından beri ülkeyi yöneten monarşide, ilk defa bir kral çok eşli evlilik yapmış oldu.

4 Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.

5 Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.

6 Kralın 3 ay önce evlendiği 4. eşi Suthida ise daha önce kralın özel koruma birliğinin komutanıydı.

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