Kraliyet Ailesi'nin Gelini, 2 Bin 300 Liralık Türk Markası Çantasıyla Şaşırttı

ÇOK ÜZÜLDÜM:

ÇOK ÜZÜLDÜM. HEM DE ÇOK. GARİBANLAR. mağdur olmuş. mağduriyetlerinin giderilmesi için maaşlarımızdan kesinti olsun. seve seve yardım ederiz. memleketimizde bulunan parklarda çekirdek çitleyip devamlı üreyen on milyon suriyelilere yardım ediyoruz bu mağdur FAKİR gelinimize de yardım ederiz. Market fiyatları en az 3 ile çarpılmış. markete giden herkes 3 defa çarpılıyor. bu gelinmiz alışverişini bu çantasına koyabilir