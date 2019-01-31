Kraliyet Ailesi'nin Gelini, 2 Bin 300 Liralık Türk Markası Çantasıyla Şaşırttı
1 saat önce
Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton, İskoçya'nın Dundee kentine açılışa giydiği kıyafetini tamamlayan Türk markası çantasıyla şaşırttı.
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Eşi Prens William ile birlikte İskoçya'nın Dundee kentinde Victoria and Albert Müzesi'nin açılışına giden Middleton, 6 yıl önce giydiği Alexander McQueen tasarımı bir manto elbise tercih etti.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği ilk günden itibaren bir stil ikonuna dönüşen Kate Middleton, bu kez bir Türk markasını tercih etti.
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Middleton'ın kullandığı küçük yeşil çanta Manu Atelier imzalı. Merkezi Şişli olan markanın yaratıcıları Beste ve Merve Manastır adlı iki kız kardeş.
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Middleton, geleneksel İskoç motiflerini yansıtan bu kareli kıyafeti 2013'te de Noel kutlamaları sırasında Sandringham'da giymişti
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2014 yılına uzanan bir geçmişi olan markanın %100 eri olan bu yeşil çantasının fiyatı ise 390 euro. Çanta markanın 2017 sonbahar koleksiyonundan.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:53
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