Son Dakika Haberleri: Kraliyet Ailesi'nin Gelini, 2 Bin 300 Liralık Türk Markası Çantasıyla Şaşırttı

Kraliyet Ailesi'nin Gelini, 2 Bin 300 Liralık Türk Markası Çantasıyla Şaşırttı

1 saat önce

Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton, İskoçya'nın Dundee kentine açılışa giydiği kıyafetini tamamlayan Türk markası çantasıyla şaşırttı.

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Eşi Prens William ile birlikte İskoçya'nın Dundee kentinde Victoria and Albert Müzesi'nin açılışına giden Middleton, 6 yıl önce giydiği Alexander McQueen tasarımı bir manto elbise tercih etti.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdiği ilk günden itibaren bir stil ikonuna dönüşen Kate Middleton, bu kez bir Türk markasını tercih etti.
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Middleton'ın kullandığı küçük yeşil çanta Manu Atelier imzalı. Merkezi Şişli olan markanın yaratıcıları Beste ve Merve Manastır adlı iki kız kardeş.
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Middleton, geleneksel İskoç motiflerini yansıtan bu kareli kıyafeti 2013'te de Noel kutlamaları sırasında Sandringham'da giymişti
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2014 yılına uzanan bir geçmişi olan markanın %100 eri olan bu yeşil çantasının fiyatı ise 390 euro. Çanta markanın 2017 sonbahar koleksiyonundan.
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»      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:53 

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YORUMLAR (4)
  • Seçkin Demir: ZORUNA GİTMİŞ GİBİ HABERCİ ARKADAŞ YOKSA SENDEMİ BAZI AVRUPA SEVİCİLER GİBİ ALAMANYAYA SIĞINMAYI DÜŞÜNÜYORSUN. BAK İŞİNE BİRAZ MUTLU OL MEMNUN OL TÜRK MALI KULLANDIKLARI İÇİM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ÇOK ÜZÜLDÜM: ÇOK ÜZÜLDÜM. HEM DE ÇOK. GARİBANLAR. mağdur olmuş. mağduriyetlerinin giderilmesi için maaşlarımızdan kesinti olsun. seve seve yardım ederiz. memleketimizde bulunan parklarda çekirdek çitleyip devamlı üreyen on milyon suriyelilere yardım ediyoruz bu mağdur FAKİR gelinimize de yardım ederiz. Market fiyatları en az 3 ile çarpılmış. markete giden herkes 3 defa çarpılıyor. bu gelinmiz alışverişini bu çantasına koyabilir Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır


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