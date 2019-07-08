Son Dakika Haberleri: Kraliyet'in güvenlik görevlisi cinsel içerikli film izlerken yakalandı!
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Kraliyet'in güvenlik görevlisi cinsel içerikli film izlerken yakalandı!

48 dakika önce

Kraliyet Ailesi'nin 5 milyar pound (36 milyar TL) değerindeki mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki Crown Jewels muhafızı, kamera görüntülerini takip etmek yerine cinsel içerikli film izlerken yakalandı.

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Londra Kulesi'ndeki Crown Jewels Muhafızı, güvenlik kamerasından ziyaretçileri izlemek yerine, cinsel içerikli film izlerken görüntülendi.
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Vardiya değişim saatinde meslektaşı gizlice çekti!
Vardiya değişim saatinde meslektaşı gizlice çekti!
Siyah üniformalı Crown Jewels muhafızı görev başında elinde cep telefonu esmer bir kadının olduğu cinsel ilişki filmine odaklandı. Kraliyet çalışanının üniforma ve şapkasıyla görev başında çekilen bu görüntü, bir meslektaşı tarafından vardiya değişim saatinde gizlice çekildi.
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Fotoğraf çekilirken ruhu duymadı..
Fotoğraf çekilirken ruhu duymadı..
Gardiyan, vardiyayı devralan kişinin arkasından geldiğini duymadı, bu yüzden bu şekilde yakalandı. Bu görüntü WhatsApp'ta paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraf bir WhatsApp grubuna açık bir şekilde gönderildi.
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Sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında pek çok yorum yapıldı:
Sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında pek çok yorum yapıldı:
"Nerede olursanız olun, işyerinde cinsel içerikli film izlemek yanlış.", "Londra Kulesi'nde çalışırken çok büyük bir sorumluluğunuz var, bu yüzden çok çirkin."
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Kule sözcüsü: Soruşturma başlatıldı!
Kule sözcüsü: Soruşturma başlatıldı!
Dün gece bir Kule sözcüsü fotoğraftan bahsetti: Güvenlik bizim için son derece önemlidir. Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz ve kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz.
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Kraliyet Kraliyet Mücevherleri, Kraliçe'nin Parlamentoyu açmak için giydiği İmparatorluk Devlet Taç'ı ve 400 milyon sterlinlik bir elmas içeriyor. Yılda üç milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor ve mücevher odasında sergileniyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:41 
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