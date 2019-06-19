Kredi kartı gibi durduğuna bakmayın! İşte dünyanın en küçük telefonu

1 Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı.

2 6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün sürüldü.

3 Fiyatı: 350 dolar Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, ABD'de satışa sunuldu. Ürünün fiyatı ise 350 dolar olarak açıklandı.

4 Yüz tanıma özelliği bile var! 50.6 x 96.6 x 7.4 mm boyutlarında ve 62.5 gram ağırlığında olan telefonda Palm, "Telefonunu arkanda bırak." ve "Hayatın önemli anlarını kaçırma." mottolarını kendisine hedef seçmiş. Kolay taşınabilirliği ve kolay kullanımı kendisine esas alan cihaz, yüz tanıma gibi güncel teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

5 Life Mode adı verilen özellikle birlikte ekran kapalıyken gelen çağrıları ve bildirimleri susturarak dikkatinizin dağılmasını önlüyor. Ekranı açtığınızda ise tüm bildirimler size gösteriliyor.

6 68 dakikada full şarj oluyor, gün boyunca rahatlıkla kullanılıyor! Android 8.1 Oreo ile çalışan modelde her türlü Android uygulamayı özel arayüzle birlikte kullanmakta mümkün kılınmış. IP68 sertifikasına sahip olan Palm Phone, 800 mAh büyüklüğündeki bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkartırken 3 güne kadar da bekleme süresi sunabiliyor. Yarım saatte yarısı dolan bataryanın tam kapasiteye ulaşması ise 68 dakika sürüyor.