Vahşi koca, kucağında 2 aylık bebeği olan karısını öldüresiye dövdü!

1 27 Ağustos sabahı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlanan bir video dünyayı ayağa kaldırdı. İzleyiciye kızgınlık ve öfke yaratan klipte; kucağında yeni doğmuş bir bebekli kadının kum torbası gibi dövüldüğü anlar vardı.

2 Videodaki kişiler, Vietnam'da yaşayan 32 yaşındaki dövüş sporcusu Nguyen Xuan Vinh, 27 yaşındaki radyo suncusu eşi Vu Thi Thu Ly'i idi.

3 Vu Thi Thu Ly, televizyonu başka bir odaya taşıdığı gerekçesi ile kocası tarafında vahşice dövüldü.

4 Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde 'sözde baba'nın, iki aylık bebeğini kollarında tutan karısını dövüş teknikleri ile yere yığdığı görülüyor.

5 Dövüş sanatları ustası Nguyen Xuan Vinh tarafından dövülen karısı Vu Thi Thu Ly, kocası tarafında işkence gördüğünü ve defalarca dayak yediğini söyledi.

6 Vu Thi Thu Ly, daha önce kocasından şiddet gördüğü için boşandı ama bir bebek beklediklerini öğrendikten sonra tekrar evlendi.

7 Videoda, korkudan çocuğunu sıkıca tutan kadın, kocası tarafından istismara uğradı ve toz torbası gibi defalarca tekmelendi.

8 Videoda dikkat çeken bir diğer olay ise dayak sırasında evde başka bir kadının olması.

9 Görüntülerin yayınlanmasına ardından Nguyen Xuan Vinh, gözaltına alındı.