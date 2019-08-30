Son Dakika Haberleri: Vahşi koca, kucağında 2 aylık bebeği olan karısını öldüresiye dövdü!
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Vahşi koca, kucağında 2 aylık bebeği olan karısını öldüresiye dövdü!

1 gün önce

Vietnam'da, bebekli bir kadının tekmelenip, öldüresiye dövüldüğü video dünyayı ayağa kaldırdı.

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27 Ağustos sabahı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlanan bir video dünyayı ayağa kaldırdı. İzleyiciye kızgınlık ve öfke yaratan klipte; kucağında yeni doğmuş bir bebekli kadının kum torbası gibi dövüldüğü anlar vardı.
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Videodaki kişiler, Vietnam'da yaşayan 32 yaşındaki dövüş sporcusu Nguyen Xuan Vinh, 27 yaşındaki radyo suncusu eşi Vu Thi Thu Ly'i idi.
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Vu Thi Thu Ly, televizyonu başka bir odaya taşıdığı gerekçesi ile kocası tarafında vahşice dövüldü.
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Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde 'sözde baba'nın, iki aylık bebeğini kollarında tutan karısını dövüş teknikleri ile yere yığdığı görülüyor.
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Dövüş sanatları ustası Nguyen Xuan Vinh tarafından dövülen karısı Vu Thi Thu Ly, kocası tarafında işkence gördüğünü ve defalarca dayak yediğini söyledi.
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Vu Thi Thu Ly, daha önce kocasından şiddet gördüğü için boşandı ama bir bebek beklediklerini öğrendikten sonra tekrar evlendi.
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Videoda, korkudan çocuğunu sıkıca tutan kadın, kocası tarafından istismara uğradı ve toz torbası gibi defalarca tekmelendi.
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Videoda dikkat çeken bir diğer olay ise dayak sırasında evde başka bir kadının olması.

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Görüntülerin yayınlanmasına ardından Nguyen Xuan Vinh, gözaltına alındı.
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Evde bulunan güvenlik kamerasının, kocasının daha önce uygulamış olduğu şiddetten dolayı mı yoksa bebek için mi kurulduğu ise bilinmiyor.



Haber Yayın Tarihi: 30.08.2019 11:56 
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YORUMLAR (4)
  • Gerçek: Olayın aslı farklı adam kadını defalarca uyarmış televizyonun yerini zırt pırt degiştirme diye kadın hiç tınlamadan defalarca tv nin yerini degiştirince adamda islami kurallara uygun bir şekilde tokatlamış hepsi bu abartıldıgı gibi bir olay degil yani. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Raxu: Senin gerçek de islam düşmanı oldugun o kadar açık ve net ki o kuş beynin ile sözde islamı karalıyacan 0 0 Yayından Kaldır


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