Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu!

1 Küçük Gelin, Hayat Devam Ediyor ve Küçük Prens dizilerinde gösterdiği başarılı performansıyla akıllara kazınan Şimşek, bir dönemin en beğenilen çocuk oyuncuları arasındaydı.

2 Şimdilerde 18 yaşında olan güzel oyuncu, 3 yaşından beri 20'nin üzerinde reklam filminde yer aldı.

3 Özellikle 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisindeki oyunculuğuyla göz dolduran Şimşek, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu.



4 İşte Çağla Şimşek'in son hali...



5 Küçük yaşına rağmen başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek, kamera karşısına ilk Elveda Derken isimli dizi ile geçti. Dizide canlandırdığı Naz karakteri ile beğenilen genç yetenek, daha sonra da çeşitli dizi, film ve reklam çalışmalarında yer aldı.

6 Daha sonra Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı.

7 2010'da ise Cuma'ya Kalsa isimli dizide Çağla karakterine hayat verdi.

8 2011'de ise Hayat Devam Ediyor isimli dizide Lavin karakterini üstlendi.

9 Daha sonra ise Küçük Gelin isimli dizide Zehra karakterini canlandırdı. Dizi, Güneydoğu'da zorla evlendirilen Zehra isimli küçük bir kızın tecavüze uğraması ve hayatıyla ilgili birçok yeni şey öğrenmesini anlatıyor.



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