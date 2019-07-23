Son Dakika Haberleri: Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu!
Son Dakika Fotogaleri

Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu!

1 saat önce

2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisiyle hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek, şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

1
Küçük Gelin, Hayat Devam Ediyor ve Küçük Prens dizilerinde gösterdiği başarılı performansıyla akıllara kazınan Şimşek, bir dönemin en beğenilen çocuk oyuncuları arasındaydı.
2
Şimdilerde 18 yaşında olan güzel oyuncu, 3 yaşından beri 20'nin üzerinde reklam filminde yer aldı.
3
Özellikle 2013 yılında yayınlanan Küçük Gelin dizisindeki oyunculuğuyla göz dolduran Şimşek, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu.
4
İşte Çağla Şimşek'in son hali...
İşte Çağla Şimşekin son hali...

5
Küçük yaşına rağmen başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek, kamera karşısına ilk Elveda Derken isimli dizi ile geçti. Dizide canlandırdığı Naz karakteri ile beğenilen genç yetenek, daha sonra da çeşitli dizi, film ve reklam çalışmalarında yer aldı.
6
Daha sonra Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı.
7
2010'da ise Cuma'ya Kalsa isimli dizide Çağla karakterine hayat verdi.
8
2011'de ise Hayat Devam Ediyor isimli dizide Lavin karakterini üstlendi.
9
Daha sonra ise Küçük Gelin isimli dizide Zehra karakterini canlandırdı. Dizi, Güneydoğu'da zorla evlendirilen Zehra isimli küçük bir kızın tecavüze uğraması ve hayatıyla ilgili birçok yeni şey öğrenmesini anlatıyor.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

Kentin en işlek caddesini kakalaklar bastı! Vatandaş çığlık çığlığa kaçtı Mucize tohum! Diz ağrılarından, tümöre; ölüm hariç her derde deva! Kalça kaldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz turistin başına gelmeyen kalmadı! Helikopter turunda tesadüfen gördü! İzlanda'da 50 ceset kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Gelin dizisinin Zehra'sı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]