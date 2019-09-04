Son Dakika Haberleri: Küçük kıza, kabız teşhisi koyup eve gönderdiler, korkunç gerçek bir hafta sonra ortaya çıktı!
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Küçük kıza, kabız teşhisi koyup eve gönderdiler, korkunç gerçek bir hafta sonra ortaya çıktı!

2 saat önce

İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu, kalçasındaki ağrılar dayanılmaz hale gelince, ebeveynleri tarafından doktora götürüldü. Doktorun, kabız teşhisi koyup eve gönderdiği küçük kız, bedeninde oluşan tümörlerin fark edilmemesi sonucu, 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

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İngiltere Essex'te yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu Aoife Flanagan-Gibb'in annesi, kızının kalçasında bir sorun olduğunu görünce, soluğu hastanede aldı.
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Gibb'in kalçasında tümör olduğunu fark edemeyen doktorlar, küçük kıza 'kabız' teşhisi koyup eve gönderdiler.
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Hastaneden döndükten sonra dayanılmaz acılar çekmeye başlayan talihsiz çocuk, yaklaşık 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

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Acılı aile, başka çocukların yaşaması için kızlarının bazı organlarını bağışladığını ve kanser olan çocuklara maddi-manevi yardımda bulunmak amacıyla yardım derneklerine bağışta bulunduklarını açıkladı.

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Haberler.com/ Dış Haberler



Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:11 
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