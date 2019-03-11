Küçükken Benleri Yüzünden Acımasızca Eleştiriliyordu, Şimdi Vücuduyla Farkındalık Yaratıyor!
29 dakika önce
Tüm vücudu irili ufaklı doğum izleriyle kaplı olan Ukraynalı kadın, hayatı boyunca etrafındakilerin acımasız eleştirilerine maruz kaldı ama o pes etmeyerek bunu avantaja çevirdi.
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Bütün vücudu irili ufaklı doğum izleriyle kaplı olan 25 yaşındaki Yulianna Yussef, hayatı boyunca etrafındakilerin acımasız eleştirilerine maruz kaldı ama o pes etmeyerek bunu avantaja çevirdi.
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İnsanların kendisine 'Dalmaçyalı kadın' lakabı taktığını söyleyen Yussef, görüntüsünden mutlu olduğunu ve nefret kusan insanların kendi mutluluğunu etkilemesine asla izin vermediğini ifade etti.
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Bacakları ve kolları benlerle kaplı olan Yulianna Yussef'in, sırtının neredeyse tamamını örten büyük siyah bir beni de var.
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Kendi görüntüsüyle barışık olduğunu paylaştığı fotoğraflarla her fırsatta göstermeye çalışan Yussef'in, şimdi Instagram hesabında 103 bini aşkın takipçisi var.
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Genç kadının vücudunu kaplayan lekeler, Melanositik Nevüs diye adlandırılan bir genetik bozukluktan kaynaklanıyor ve çok nadir görülüyor. Bu bozukluk dünya nüfusunun %1'lik kısmında görülüyor.
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Yussef, doğduğunda vücudunu gören doktorlar şok olmuş ve daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etmişler. Ailesine onun çok fazla yaşayamayacağını söylemişler
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Ancak korkulan olmamış Yussef benleriyle sağlıklı bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabındaki takipçileri de onu hep destekliyor ve farklı görüntüsüne epey ilgi gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:26
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