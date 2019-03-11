Küçükken Benleri Yüzünden Acımasızca Eleştiriliyordu, Şimdi Vücuduyla Farkındalık Yaratıyor!

1 Bütün vücudu irili ufaklı doğum izleriyle kaplı olan 25 yaşındaki Yulianna Yussef, hayatı boyunca etrafındakilerin acımasız eleştirilerine maruz kaldı ama o pes etmeyerek bunu avantaja çevirdi.

2 İnsanların kendisine 'Dalmaçyalı kadın' lakabı taktığını söyleyen Yussef, görüntüsünden mutlu olduğunu ve nefret kusan insanların kendi mutluluğunu etkilemesine asla izin vermediğini ifade etti.

3 Bacakları ve kolları benlerle kaplı olan Yulianna Yussef'in, sırtının neredeyse tamamını örten büyük siyah bir beni de var.

4 Kendi görüntüsüyle barışık olduğunu paylaştığı fotoğraflarla her fırsatta göstermeye çalışan Yussef'in, şimdi Instagram hesabında 103 bini aşkın takipçisi var.

5 Genç kadının vücudunu kaplayan lekeler, Melanositik Nevüs diye adlandırılan bir genetik bozukluktan kaynaklanıyor ve çok nadir görülüyor. Bu bozukluk dünya nüfusunun %1'lik kısmında görülüyor.

6 Yussef, doğduğunda vücudunu gören doktorlar şok olmuş ve daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etmişler. Ailesine onun çok fazla yaşayamayacağını söylemişler

7 Ancak korkulan olmamış Yussef benleriyle sağlıklı bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabındaki takipçileri de onu hep destekliyor ve farklı görüntüsüne epey ilgi gösteriyor.

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