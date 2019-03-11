Son Dakika Haberleri: Küçükken Benleri Yüzünden Acımasızca Eleştiriliyordu, Şimdi Vücuduyla Farkındalık Yaratıyor!

Küçükken Benleri Yüzünden Acımasızca Eleştiriliyordu, Şimdi Vücuduyla Farkındalık Yaratıyor!

29 dakika önce

Tüm vücudu irili ufaklı doğum izleriyle kaplı olan Ukraynalı kadın, hayatı boyunca etrafındakilerin acımasız eleştirilerine maruz kaldı ama o pes etmeyerek bunu avantaja çevirdi.

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Bütün vücudu irili ufaklı doğum izleriyle kaplı olan 25 yaşındaki Yulianna Yussef, hayatı boyunca etrafındakilerin acımasız eleştirilerine maruz kaldı ama o pes etmeyerek bunu avantaja çevirdi.
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İnsanların kendisine 'Dalmaçyalı kadın' lakabı taktığını söyleyen Yussef, görüntüsünden mutlu olduğunu ve nefret kusan insanların kendi mutluluğunu etkilemesine asla izin vermediğini ifade etti.
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Bacakları ve kolları benlerle kaplı olan Yulianna Yussef'in, sırtının neredeyse tamamını örten büyük siyah bir beni de var.
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Kendi görüntüsüyle barışık olduğunu paylaştığı fotoğraflarla her fırsatta göstermeye çalışan Yussef'in, şimdi Instagram hesabında 103 bini aşkın takipçisi var.
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Genç kadının vücudunu kaplayan lekeler, Melanositik Nevüs diye adlandırılan bir genetik bozukluktan kaynaklanıyor ve çok nadir görülüyor. Bu bozukluk dünya nüfusunun %1'lik kısmında görülüyor.
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Yussef, doğduğunda vücudunu gören doktorlar şok olmuş ve daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etmişler. Ailesine onun çok fazla yaşayamayacağını söylemişler
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Ancak korkulan olmamış Yussef benleriyle sağlıklı bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabındaki takipçileri de onu hep destekliyor ve farklı görüntüsüne epey ilgi gösteriyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:26 

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