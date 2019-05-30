Son Dakika Haberleri: Kulakları kepçe diye japon yapıştırıcı sürüp hastanelik olmuştu! İşte Doğa Bekleriz'in son hali
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Kulakları kepçe diye japon yapıştırıcı sürüp hastanelik olmuştu! İşte Doğa Bekleriz'in son hali

1 saat önce

Kepçe diye kulaklarını japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp, üzerine bir de sprey sıkarak hastanelik olan güzel manken Doğa Bekleriz'i hatırladınız mı? Peki şimdi nasıl görünüyor dersiniz? İşte Doğa Bekleriz'in son hali...

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Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Doğa Bekleriz'i hatırladınız mı?
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Hani bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplattıktan sonra, kulakları kepçe diye japon yapıştırıcısı ile yapıştırıp üzerine bir de sprey sıkarak hastanelik olan mankenimiz..
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Aynalı Tahir dizisiyle döneme damga vuran, 2000'lerin başında Türkiye'nin en gözde modellerinden biri olan Doğa Bekleriz'in eski halinden eser yok.
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Uzun zamandır gündeme gelmeyen Bekleriz, bakın şimdi ne halde...
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Bir süre önce evlenip Mersin'e yerleşen Bekleriz, bir yandan çocuğunu büyütüyor bir yandan da sahibi olduğu anaokulu ile ilgileniyor.
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Zaman zaman günlük yaşamından kesitleri de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.
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Doğa Bekleriz'in son hali ve Instagram hesabından kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 
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