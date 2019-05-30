Kulakları kepçe diye japon yapıştırıcı sürüp hastanelik olmuştu! İşte Doğa Bekleriz'in son hali

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Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Doğa Bekleriz'i hatırladınız mı?
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Hani bir davet için hazırlanırken saçlarını topuz şeklinde toplattıktan sonra, kulakları kepçe diye japon yapıştırıcısı ile yapıştırıp üzerine bir de sprey sıkarak hastanelik olan mankenimiz..
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Aynalı Tahir dizisiyle döneme damga vuran, 2000'lerin başında Türkiye'nin en gözde modellerinden biri olan Doğa Bekleriz'in eski halinden eser yok.
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Uzun zamandır gündeme gelmeyen Bekleriz, bakın şimdi ne halde...
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Bir süre önce evlenip Mersin'e yerleşen Bekleriz, bir yandan çocuğunu büyütüyor bir yandan da sahibi olduğu anaokulu ile ilgileniyor.
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Zaman zaman günlük yaşamından kesitleri de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.
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Doğa Bekleriz'in son hali ve Instagram hesabından kareler...