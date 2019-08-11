Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler

Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak maneviyatı artıracaktır.

Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

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Tövbe ve İstiğfar etmek:

Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.