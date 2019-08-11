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Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler

54 dakika önce

Kurban Bayramı'nın sürdüğü 4 gün boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler...

1
Teşrik Tekbiri getirmek:
Teşrik Tekbiri getirmek:
Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.
2
İhlas Suresi hatmi yapmak:
İhlas Suresi hatmi yapmak:
Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak maneviyatı artıracaktır.
3
Kurban kesmek:
Kurban kesmek:
Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.
4
Namaz kılmak:
Namaz kılmak:
Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.
5
Tövbe ve İstiğfar etmek:
Tövbe ve İstiğfar etmek:
Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.
6
Fakir-fukaraya yardım etmek:
Fakir-fukaraya yardım etmek:
Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.
7
Müslümanlar arası bağları güçlendirmek:
Müslümanlar arası bağları güçlendirmek:
Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.


Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:08 
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