Kurban etini saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte et saklamanın püf noktaları

1 Etleri 10-12 saat serin ortamda buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketmeye başlayın. Bozulmaları önlemek için etin etrafında biriken kanı uzaklaştırın.

2 Eti kesimden sonra hemen poşetlere koymayın.

3 Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden hemen soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve bozulmaya başlar.

4 Büyük parça etlerin içleri donmayacağı için dondurucuya koymayın.

5 Etleri yiyeceğiniz kadar porsiyonlara ayırarak '-18 derecede' şoklayın.

6 Etin bir kısmını kıyma yaptırın. Bunları porsiyonlar halinde buzdolabı poşetine koyup, poşetin havasını alın.

7 Kıymayı ince tabaka haline getirip aralarına buzdolabı poşeti koyarak da dondurabilirsiniz. Kurban etlerini sakın alüminyum folyoya sarıp dondurmayın.

8 Uzun süre bekleteceğiniz etleri dondurucunun en soğuk bölmesine ya da en altına yerleştirin.

9 Dondurucudan çıkardığınız etleri yeniden dondurmayın. Gıda zehirlenmesine neden olabilir.

10 Etlerin uzun ömürlü olması için but, sırt, kaburga ve kemikleri ayırıp ince ince doğrayarak saklayın.

11 Donmuş etleri kalorifer üzerinde çözdürmeyin. Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmeli.

12 Et büyük parçalar halinde buzdolabında 5-6 gün muhafaza edilebilir.

13 Pirzola, biftek, köfte gibi etleri dondurmadan önce her dilimin arasına pişirme kağıdı koyun, birbirine yapışmaz. Aynı şekilde büyük parça etleri dondururken arasına buzdolabı poşeti ya da pişirme kağıdı koyun.

14 Ette farklı bir koku hissederseniz tüketmeyin.