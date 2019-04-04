Kurbanlarını Canlı Canlı Yedi! Hannibal Lakaplı Caninin Raporu Kan Dondurdu

1 ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki öğrenci Austin Harrouff 15 Ağustos 2016 tarihinde Michelle Mishcon ve John Stevens çiftini işkence ederek öldürmüştü. Olayı araştıran uzmanlar, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Harrouff'un kurbanlardan John Stevens'ın yüzünü ısırarak koparttığı ve yüzünü yemeye çalıştığını açıkladı.



2 Harrouff'un bugün görülecek davasında 38 sayfalık psikoanaliz raporuna ulaşıldı.

3 Toplamda üç hafta sürmesi beklenen duruşma öncesinde Hannibal lakaplı Harrouff'un avukatları, müvekkillerinin yaptığı davranışlardan sorumlu tutulmamasını umuyor.



4 Florida eyaletinde birinci derece cinayetle yargılanan kişilere idam cezası da verilebiliyor.

5 Harrouff'un, Dr. Phillip Resnick tarafından yapılan psikoanaliz raporu detaylarında, Harrouff'un kendisini Hz. İsa sandığı, İlluminati gibi var olduğu öne sürülen gizemli gruplara ilgisi olduğu ve Şeytan'ı gördüğünü söylediği gibi bilgiler bulunuyor.

6 Raporda, Harrouff'un cinayeti işlemeden önce de başka insanların beden parçalarını lezzetli olarak tanımladığı ve insan eti yemek isteği olduğu belirtiliyor.

7 Dr. Resnick'in raporuna göre cinayeti işleyen Harrouff için konulan teşhis psikoz hastası olduğu.

8 Harrouff'un cinayeti işlediği sırada bipolar bozukluk yaşadığı ve psikotik belirtileri olan akut manik dönem yaşadığı belirtiliyor.

9 Psikotik tanısı konulan Harrouff, evine zaman zaman Şeytan'ın geldiğini düşünüyor, kız kardeşini Şeytan'dan korumak için ona yakın yatıyor ve yanında bıçak taşıyordu.

10 Korkunç cinayeti işlemeden yalnızca birgün önce Harrouff, kendisini yarı insan yarı köpek olarak hissettiğini ve çok hızlı koşabildiğini söyledi.

11 Saldırı anından önce heyecanlı ve endişeli tavırları olduğu belirtilen Harrouff, saldırı anında köpek olduğuna inandı ve bu sebeple kurbanlarını ısırarak yemeye çalıştı.

12 Isırdığı kadını bıçakladıktan sonra alkol alan Harrouff'un zaman zaman kendisini insan başlı at hissettiği detayı dikkat çekti.