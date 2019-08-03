Son Dakika Haberleri: Kurbanlık seçecekler dikkat! Hayvanda eğer bunlar varsa sakın almayın
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Kurbanlık seçecekler dikkat! Hayvanda eğer bunlar varsa sakın almayın

1 saat önce

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, İslam alemi açısından oldukça büyük önem taşıyan kurban kesme ibadeti için vatandaşların en çok kafasını kurcalayan sorulardan biri de: kurban alırken nelere dikkat edileceği. İşte kurban alırken dikkat etmeniz gerekenler...

1
Bitkin duruyorsa dikkat edilmeli
Bitkin duruyorsa dikkat edilmeli
Hayvanların genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları olmadığına dikkat edilmeli. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya da kıllara sahip olmasına bakılmalı.
2
Akıntı var mı yok mu?
Akıntı var mı yok mu?
Hayvana ait doğal deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu durum çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan kayıtlı hayvanlar satın alınmalı
3
Zoonoz hastalığı bulaşabilir!
Zoonoz hastalığı bulaşabilir!
Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır. Hayvanla herhangi bir temas, solunum veya ağız yolu ile bulaşabilir.
4
Nakil işleminde kontrol sağlanmalı
Nakil işleminde kontrol sağlanmalı
Hayvanların alım işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleri. Hayvan nakil işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeksizin uygulanmalı.
5
Hayvan kesim öncesi 12 saat boyunca dinlendirilmeli
Hayvan kesim öncesi 12 saat boyunca dinlendirilmeli
Kesim öncesinde etin kaliteli olabilmesi için hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat dinlendirilmeli.
6
Yorgun hayvanların kesimi hemen yapılmamalı!
Yorgun hayvanların kesimi hemen yapılmamalı!
Yorgun, yeni nakil olmuş ya da strese maruz kalmış hayvanların kesimi hemen yapılmamalı, bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi öncesinde en az 6 saat süreyle yemleme kesilmeli hayvana yalnızca su verilmelidir.
7
Hijyen ortamı sağlanmalı
Hijyen ortamı sağlanmalı
Kesim işlemleri için yetkili mezbahalar ya da kurban kesim merkezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve sağlık açısından önemlidir.


Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 12:37 
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