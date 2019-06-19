"Kürtüm diye dışlandım" paylaşımı yapıp, intihar etmişti! Ailesinden açıklama geldi

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İş çıkışı olaydan önce verilmiş, telefonu sıfırlanmış!

Layık'ın ölümünün şüpheli olduğu konusunda ısrarcı olan ailesi, olayın tüm yönleri ile araştırılmasını istediklerini söyledi. Ağabey Ömer Layık, kardeşinin ölümünün ardından kamuoyunda çıkan "Sevdiği kadının kendisini Kürt olduğu için reddettiği" yönündeki iddialarla ilgili "Kardeşim bu şekilde intihar edecek biri değil. Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız" dedi. Kardeşinin bağlı olduğu şirketin şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini kaydeden ağabey Layık, "Aldığımız bilgiye göre kardeşimin iş çıkışı olaydan önce verilmiş. Yine telefonu sıfırlanmış. Bu nedenle de bize göre bu şüpheli bir ölümdür" diye ekledi.