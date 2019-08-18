Son Dakika Haberleri: Kusursuz fiziğiyle mest eden Brezilyalı model, hem tatil yapıyor hem para kazanıyor!
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Kusursuz fiziğiyle mest eden Brezilyalı model, hem tatil yapıyor hem para kazanıyor!

1 saat önce

34 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart, tatil yaptığı bölgelerde giydiği bikinilerin reklamını yaparak paraya para demiyor.

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34 yaşındaki Brezilyalı model Izabel Goulart, Mayıs ayından bu yana tatilde.
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Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken güzel model, Akdeniz kıyılarında fırtına gibi esiyor.
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Sao Paulo'da meyve alışverişi yaparken keşfedilen ünlü model, giydiği bikinilerden aksesuarlarına kadar, üzerinde taşıdığı her şeyin reklamını yaparak paraya para demiyor.
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Bir dönem Victoria's Secret modelliği de yapan Goulart'ın Instagram'da paylaştığı her pozu, banka hesabına nakit olarak dönüyor.
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Bu yüzdendir ki başarılı model, tatile çıkarken yanında muhakkak profesyonel bir fotoğrafçı götürüyor.
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İşte Izabel Goulart'ın tatil paylaşımları...
İşte Izabel Goulartın tatil paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:38 
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