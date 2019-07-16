Kylie Jenner'dan olay poz! Markası için çırılçıplak soyundu

1 Geçtiğimiz günlerde dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markasına ait özel bir jetle, lüks bir tatile çıktı.

2 ABD basınında yer alan haberlere göre Kylie Jenner, arkadaşlarını da ağırladığı bu lüks tatile yaklaşık 500 bin dolar harcadı.

3 Jenner tatil esnasında, kendi adını taşıyan kozmetik markası için poz vermeyi de ihmal etmedi ve çırılçıplak soyunarak kamera karşısına geçti.

4 Instagram'da 140 milyon takipçisi olan Jenner'ın bu iddialı pozuna, milyonlarca yorum ve beğeni yağdı.

5 Jenner'a tatilde, 1 yaşındaki kızı Stormi ve eşi Travis Scott da eşlik etti.

6 Şimdilerde kendi adını taşıyan cilt bakım ürünleriyle gündemde olan Kylie jenner'ın, yine kendi markası olan mat likit rujları satışları yıkıp geçmişti.

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