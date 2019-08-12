Kylie Jenner'ın, doğumgünü hediyesinin bedeli dudak uçuklattı

1 22. yaşını kutlayan Kylie Jenner, 250 milyon dolarlık yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiraladı. Lüks yatında dostlarıyla tatilin tadını çıkaran Jenner, parti üzerine parti veriyor ve hayranlarına bu özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor..

2 Çocuğunun babası Travis Scott, genç milyarderin 22. yaş günü için kesenin ağzını açtı hediyeler yağdırdı.

3 Fotoğrafta gördüğünüz kolye de bunlardan biri... Travis'in, Kylie'ye aldığı bu mücevher parçasının aşağı yukarı 375 bin dolar (2 milyar TL) olduğu söylendi.

4 The Diamond Pro markasının yönetim kurulu başkanı olan Michael Fried ise bu parçanın inanılmaz bir parça olduğunu ve yarım milyon dolardan aşağı bir fiyatı olmadığını söyledi.

5 Kylie'nin doğum günü kutlamaları için 2 tane özel jet tuttuğu da iddialar arasında. Sosyal medyada sayısız kez kıyafet değiştirdiği gözlenen ünlü yıldızın lüks yatı İtalya açıklarına demirlendi.

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