Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner'ın, doğumgünü hediyesinin bedeli dudak uçuklattı
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Kylie Jenner'ın, doğumgünü hediyesinin bedeli dudak uçuklattı

24 dakika önce

'Kendi servetini yapan en genç milyarder' ilan edilen Kylie Jenner'a, sevgilisinden gelen doğumgünü hediyesinin bedeli dudak uçuklattı.

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22. yaşını kutlayan Kylie Jenner, 250 milyon dolarlık yatı, 1 haftalığına 1 milyon dolara kiraladı. Lüks yatında dostlarıyla tatilin tadını çıkaran Jenner, parti üzerine parti veriyor ve hayranlarına bu özel anlarını paylaşmaktan geri kalmıyor..
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Çocuğunun babası Travis Scott, genç milyarderin 22. yaş günü için kesenin ağzını açtı hediyeler yağdırdı.
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Fotoğrafta gördüğünüz kolye de bunlardan biri... Travis'in, Kylie'ye aldığı bu mücevher parçasının aşağı yukarı 375 bin dolar (2 milyar TL) olduğu söylendi.
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The Diamond Pro markasının yönetim kurulu başkanı olan Michael Fried ise bu parçanın inanılmaz bir parça olduğunu ve yarım milyon dolardan aşağı bir fiyatı olmadığını söyledi.
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Kylie'nin doğum günü kutlamaları için 2 tane özel jet tuttuğu da iddialar arasında. Sosyal medyada sayısız kez kıyafet değiştirdiği gözlenen ünlü yıldızın lüks yatı İtalya açıklarına demirlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:31 
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