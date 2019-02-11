Kylie Jenner'ın Kızı İçin Yaptığı Milyon Dolarlık Parti Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı!

1 Reality starı Kylie Jenner ve rapçi Travis Scott'ın biricik kızları Stormi 1. yaşına girdi. Ve Kylie Jenner 1. yaş günü için masraftan kaçmayarak milyonluk bir parti düzenledi.

2 Karnaval teması olan partinin giriş kapısı Stormi'nin kafası olarak dizayn edildi.

3 Stormi kafalı kapı ise birçok kişi tarafından ürkütücü olarak nitelendirildi.

4 Baba Scott'ın kendi albüm kapağından esinlenerek her yerde Stormi maskesi kullanılan partinin bu teması korkunç bulundu.

5 Bu kadar lüks bir partiye de tahmin edileceği gibi lüks ve oldukça pahalı hediyeler damgasını vurdu. Davetliler adeta lüks hediye konusunda yarışa girdi.

6 Hatta hediyeler arasında daha yeni 1 yaşına girmiş minik Stormi için binlerce dolarlık Chanel çanta da vardı.

7 Partide patates kızartması, Louis Vuitton ve Stormi'nin harflerinden oluşan loga baskılı paketlerde ikram edildi. Karnaval temalı partide ikramların patates kızartması olması ise oldukça farklı bir yaklaşımdı doğrusu



8 Eleştiri yağmuruna rağmen, hediyeleri ve partiyi fotoğraflamaktan geri durmayan Jenner, yine adının hakkını verdi. Ve gündeme oturmayı başardı.

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