Kylie Jenner'ın Kızı İçin Yaptığı Milyon Dolarlık Parti Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı!
37 dakika önce
Kylie Jenner, gün geçmiyor ki yeni bir olayla karşımıza gelmesin. Kızı Stormi'nin 1 milyon dolarlık doğum günü partisi görenleri adeta ürküttü.İşte, milyon dolarlık partiden kareler...
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Reality starı Kylie Jenner ve rapçi Travis Scott'ın biricik kızları Stormi 1. yaşına girdi. Ve Kylie Jenner 1. yaş günü için masraftan kaçmayarak milyonluk bir parti düzenledi.
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Karnaval teması olan partinin giriş kapısı Stormi'nin kafası olarak dizayn edildi.
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Stormi kafalı kapı ise birçok kişi tarafından ürkütücü olarak nitelendirildi.
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Baba Scott'ın kendi albüm kapağından esinlenerek her yerde Stormi maskesi kullanılan partinin bu teması korkunç bulundu.
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Bu kadar lüks bir partiye de tahmin edileceği gibi lüks ve oldukça pahalı hediyeler damgasını vurdu. Davetliler adeta lüks hediye konusunda yarışa girdi.
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Hatta hediyeler arasında daha yeni 1 yaşına girmiş minik Stormi için binlerce dolarlık Chanel çanta da vardı.
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Partide patates kızartması, Louis Vuitton ve Stormi'nin harflerinden oluşan loga baskılı paketlerde ikram edildi. Karnaval temalı partide ikramların patates kızartması olması ise oldukça farklı bir yaklaşımdı doğrusu
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Eleştiri yağmuruna rağmen, hediyeleri ve partiyi fotoğraflamaktan geri durmayan Jenner, yine adının hakkını verdi. Ve gündeme oturmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:55
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