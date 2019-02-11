Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner'ın Kızı İçin Yaptığı Milyon Dolarlık Parti Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı!

Kylie Jenner'ın Kızı İçin Yaptığı Milyon Dolarlık Parti Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı!

37 dakika önce

Kylie Jenner, gün geçmiyor ki yeni bir olayla karşımıza gelmesin. Kızı Stormi'nin 1 milyon dolarlık doğum günü partisi görenleri adeta ürküttü.İşte, milyon dolarlık partiden kareler...

1
Reality starı Kylie Jenner ve rapçi Travis Scott'ın biricik kızları Stormi 1. yaşına girdi. Ve Kylie Jenner 1. yaş günü için masraftan kaçmayarak milyonluk bir parti düzenledi.
2
Karnaval teması olan partinin giriş kapısı Stormi'nin kafası olarak dizayn edildi.
3
Stormi kafalı kapı ise birçok kişi tarafından ürkütücü olarak nitelendirildi.
4
Baba Scott'ın kendi albüm kapağından esinlenerek her yerde Stormi maskesi kullanılan partinin bu teması korkunç bulundu.
5
Bu kadar lüks bir partiye de tahmin edileceği gibi lüks ve oldukça pahalı hediyeler damgasını vurdu. Davetliler adeta lüks hediye konusunda yarışa girdi.
6
Hatta hediyeler arasında daha yeni 1 yaşına girmiş minik Stormi için binlerce dolarlık Chanel çanta da vardı.
7
Partide patates kızartması, Louis Vuitton ve Stormi'nin harflerinden oluşan loga baskılı paketlerde ikram edildi. Karnaval temalı partide ikramların patates kızartması olması ise oldukça farklı bir yaklaşımdı doğrusu
8
Eleştiri yağmuruna rağmen, hediyeleri ve partiyi fotoğraflamaktan geri durmayan Jenner, yine adının hakkını verdi. Ve gündeme oturmayı başardı.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

»      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:55 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Ünlü Rapçi Cardi B'nin Kalça Danslı Şovunu, Kocası Dili Dışarda İzledi Dünyaca Ünlü Yıldızlar Grammy Ödülleri'ne Damga Vurdu! 72. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Kazananlar Yakışıklı Oyuncu, Eski Karısının Doğum Gününde Paparazzilere Yakalandı! Fotoğraftaki Genç Kızın Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kylie Jenner'ın Kızı İçin Yaptığı Milyon Dolarlık Parti Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]