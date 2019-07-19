Son Dakika Haberleri: La Casa de Papel'de şok gelişme! Berlin yaşıyor mu?
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La Casa de Papel'de şok gelişme! Berlin yaşıyor mu?

2 saat önce

La Casa de Papel 3. sezon fragmanında Berlin'in yer alması izleyicileri heyecanlandırdı. Her ne kadar yaşıyor olduğu düşünülse de Berlin'in, ikinci sezonda defalarca kurşunlanarak yerde kalması kafaları karıştırıyor. Cevap bugün yayınlanan yeni bölüm ile yanıtlanacak...

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La Casa de Papel 3. sezon bölümleri 19 Temmuz Cuma akşamı itibariyle yayınlanmaya başladı. La Casa de Papel'in üçüncü sezon sloganı "tatil bitti" olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.
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La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümde izleyiciyi Berlin sürprizi bekliyor
La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümde izleyiciyi Berlin sürprizi bekliyor
La Casa de Papel'in bugün yayınlanan yeni bölümü ile "Berlin yaşıyor mu yaşamıyor mu?" sorusu kesin olarak yanıtını bulacak.
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Twitter'da olay yaratan tanıtım sosyal medyayı ikiye böldü. İzleyicilerin bir kısmı yaşadığını söylese de bir kısmı ise rüya olduğunu iddia etti.
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İşte sosyal medyada olay olan, 'Berlin yaşıyor mu' dedirten La Casa de Papel 3 tanıtımından kareler...
İşte sosyal medyada olay olan, Berlin yaşıyor mu dedirten La Casa de Papel 3 tanıtımından kareler...
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İkinci sezonda kimler kadrodan ayrılmıştı?
İkinci sezonda kimler kadrodan ayrılmıştı?
Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin'den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin'in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.


Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:40 
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YORUMLAR (1)
  • AG1910: yazıyorum spoiler değil fikir bu nabız düşürücü iğne yaptı kendine çelik yelek vardı üstünde bi kamyon mermi yedi çelik yelekte bayıldı nabzını kontrol ettiler ölü diye bıraktılar ondan sonrası morgtan kaçış.. diye düşünüyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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