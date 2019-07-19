La Casa de Papel'de şok gelişme! Berlin yaşıyor mu?

1 La Casa de Papel 3. sezon bölümleri 19 Temmuz Cuma akşamı itibariyle yayınlanmaya başladı. La Casa de Papel'in üçüncü sezon sloganı "tatil bitti" olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.

2 La Casa de Papel 3. sezon 1. bölümde izleyiciyi Berlin sürprizi bekliyor La Casa de Papel'in bugün yayınlanan yeni bölümü ile "Berlin yaşıyor mu yaşamıyor mu?" sorusu kesin olarak yanıtını bulacak.

3 Twitter'da olay yaratan tanıtım sosyal medyayı ikiye böldü. İzleyicilerin bir kısmı yaşadığını söylese de bir kısmı ise rüya olduğunu iddia etti.

4 İşte sosyal medyada olay olan, 'Berlin yaşıyor mu' dedirten La Casa de Papel 3 tanıtımından kareler...

5

6

7