Son Dakika Haberleri: La Casa De Papel ile Stranger Things yayın tarihleri açıklandı! Netflix dizileri 2019
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La Casa De Papel ile Stranger Things yayın tarihleri açıklandı! Netflix dizileri 2019

1 saat önce

Dünya çapında beğeniyle takip edilen La Casa De Papel ile Stranger Things dizileri yeni sezonuyla Temmuz ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix Türkiye'nin Temmuz'da takipçilerine sunduğu dizi, film ve belgeseller, tarihleri ile birlikte sizlerler...

1
La Casa De Papel 3. Sezon
La Casa De Papel 3. Sezon
Profesör ve ekibi, Rio'yu kurtarmak için bir araya gelirler ve bu defa İspanya Merkez Bankasını hedef alırlar. Nefes kesen bir macerayla La Casa De Papel yeni sezonu 19 Temmuz da ekranlara geliyor.
2
Stranger Things 3. Sezon
Stranger Things 3. Sezon
Olağanüstü olaylar ve birbirinden renkli maceralarla izleyiciyi hipnotize eden Stranger Things dizisi 3. yeni sezonuyla 4 Temmuz 2019'da yayında olacak.

3
Another Life
Another Life
25 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak olan Another Life dizisinin yeni sezonunda; dünya dışı bir varlığın kökenini araştırmak amacıyla yüksek riskli bir göreve giden astronot Nıko Breckenrıdge ve genç mürettebatı, inanılmaz tehlikelerle yüzleşir.
4
Cıtıes Of Last Thıngs
Cıtıes Of Last Thıngs
Tersine kronolojiyle gelişen distopik hikâyede, karmaşık geçmişi olan bir adam yıllar önce kendisine yanlış yapan kişilerden intikam alır. Dizinin yeni sezonu, 11 Temmuz 2019'da yayınlanıyor.

5
Parchís: El Documental
Parchís: El Documental
1980'lerin İspanyol çocuk müzik grubu Parchís'e, eski grup üyeleri ve gruba yakın kişilerle yapılan röportajlar, konser görüntüleri ve başka kaynaklar aracılığıyla detaylı bir bakış. Belgesel niteliğinde ki bu eğlenceli yapım, 10 Temmuz 2019'da izleyicilerle birlikte olacak.
6
Comedıans In Cars Gettıng Coffee: New 2019: Freshly Brewed
Comedıans In Cars Gettıng Coffee: New 2019: Freshly Brewed
Jerry Seınfeld'in gezici talk show'unda kahve, kahkaha ve klasik arabaların birleşimi, komedinin en zeki isimleriyle kafein yüklü maceralara dönüşüyor. Sevilen show, 19 Temmuz'da yayınlanıyor.

7
Kıdnappıng Stella
Kıdnappıng Stella
Fidye için kaçırılarak ve zor şartlarda alıkonan bir kadın, kendini kaçıran maskeli kişilerin yaptığı detaylı planı bozmak için sahip olduğu sınırlı güçleri kullanır. Farklı hikayesiyle yeni sezonu 12 Temmuz 2019'da başlıyor.
8
Poınt Blank
Poınt Blank
Yeni sezonu 12 Temmuz tarihinde ekranlara gelecek olan dizide, acil servis hemşiresi bir adam, hamile karısını kurtarmak için yaralı bir cinayet zanlısıyla iş birliği yaparak zamana, rakip suçlulara ve hain polislere karşı mücadele verir.
9
Queer Eye 4. Sezon
Queer Eye 4. Sezon
Beş kafadar artık Kansas Cıty'dedir. Duygu dolu, baştan yaratmalar için Antonı, Bobby, Jonathan, Karamo ve Tan'e katılın. Sevilen dizi 19 Temmuz tarihinde izleyiciyle olacak.
10
Secret Obsessıon
Secret Obsessıon
Yeni sezonu 18 Temmuz'da başlayacak olan Secret Obsessıon'da; bir kadın, korkunç bir saldırının ardından kısmi hafıza kaybına sahip olur. Hafızasını geri kazanma mücadelesi verirken en yakınındakilerle büyük bir savaş verir.
11
The Red Sea Dıvıng Resort
The Red Sea Dıvıng Resort
Etiyopyalı mültecileri İsrail'e gizlice götürmek üzere cesur bir Mossad ajanının önderliğinde tehlikeli bir görev üstlenen ekip, gerçek turistler için paravan bir otel açar. Chrıs Evans'ın yer aldığı başarılı çalışma 31 Temmuz'da seyircilerle buluşacak.
12
Workın' Moms 2. Sezon
Workın Moms 2. Sezon
Çocuklar, yaşlanma, yaşamın akışı ve zorlu ilişki sorunlarıyla uğraşan Kate, Frankıe, Anne ve Ian çocuklarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Dizi, 25 Temmuz 2019'da ilk bölümüyle yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:17 
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