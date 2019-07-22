Son Dakika Haberleri: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, öğrenciler Twitter'ı birbirine kattı!
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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, öğrenciler Twitter'ı birbirine kattı!

1 saat önce

MEB'in 1 Haziran'da düzenlediği Liseye Geçiş Sınavı'nın tercih işlemleri 1-12 Temmuz arasında yapıldı ve beklenen LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavının yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan muzip gençler Twitter'da sonuçları tiye aldı. İşte, parlak zihinlerin klavyesinden dökülenler...

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Lise hasreti çeken öğrenciler 1 Haziran'da LGS sınavına girdi. 1 – 12 Temmuz'da da tercih işlemlerini yapan müstakbel liseliler, 22 Temmuz'da açıklanan Liseye Geçiş Sınavı Yerleştirme Sonuçlarıyla deyim yerindeyse yıkım yaşadı.
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Öğrenciler, gerilim yaratan LGS için gözlerini nakil dönemine çevirdi. Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.
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İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacak. 23 Ağustos'ta bitecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
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Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.
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Nakil işlemlerinin tarihini heyecanla bekleyen öğrenciler, o süze zarfında MEB'in açıkladığı LGS yerleştirme sonuçlarına isyanlarını Twitter'dan böyle haykırdı...
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:28 
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