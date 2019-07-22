LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, öğrenciler Twitter'ı birbirine kattı!

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İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacak. 23 Ağustos'ta bitecek. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.