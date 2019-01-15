Liderlerin Belki de Daha Önce Görmediğiniz Gençlik Halleri

ASLI:

12. FOTOĞRAFTAKİ ADOLF HİTLER KEŞKE EVA BRAUNUN YERİNDE OLSAYDIM ÇÜNKÜ ADOLF HİTLERİN SAÇ STİLİ VE BIYIĞI VE KONUŞMA KABİLİYETİ ÇOK ETKİLİ GALİBA HOŞLANIYORUM KEŞKE ARAP AŞIĞI YOBAZLARIN ÜLKESİNDE DOĞMASAYDIM KEŞKE 20.YÜZYILDA NAZİ ALMANYASINDA DOĞSAYDIM EVA BRAUNU ÇOK KISKANIYORUM