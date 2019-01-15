Son Dakika Haberleri: Liderlerin Belki de Daha Önce Görmediğiniz Gençlik Halleri

Liderlerin Belki de Daha Önce Görmediğiniz Gençlik Halleri

1 saat önce

Tarihte kendisine yer edinmiş liderlerin daha önce hiç görmediğiniz gençlik halleri...

1
Donald Trump
Donald Trump
2
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
3
Vladimir Putin
Vladimir Putin
4
Donald Trump
Donald Trump
5
Angela Merkel
Angela Merkel
6
İngiltere Kraliçesi Elizabeth
İngiltere Kraliçesi Elizabeth
7
Kral Selman
Kral Selman
8
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
9
George W. Bush
George W. Bush
10
Fidel Castro
Fidel Castro
11
Barack Obama
Barack Obama
12
Adolf Hitler
Adolf Hitler
13
Papa John Paul II
Papa John Paul II
14
Demir Leydi Margaret Thatcher
Demir Leydi Margaret Thatcher
15
Papa Francis
Papa Francis
16
Hasan Ruhani
Hasan Ruhani
17
Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
18
Beşşar Esad
Beşşar Esad
19
Kim Jong-il
Kim Jong-il
20
Nikolay Çavuşesku
Nikolay Çavuşesku
21
Saddam Hüseyin
Saddam Hüseyin
22
Şinzo Abe (Annesinin kucağında)
Şinzo Abe (Annesinin kucağında)
23
Karol Wojtyla (Papa John Paul II)
Karol Wojtyla (Papa John Paul II)
24
Nelson Mandela
Nelson Mandela
25
Binyamin Netanyahu (Eski İsrail Cumhurbaşkanı Zalman Şazar'ın elini sıkarken)
Binyamin Netanyahu (Eski İsrail Cumhurbaşkanı Zalman Şazarın elini sıkarken)

»      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:04 

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