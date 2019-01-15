Liderlerin Belki de Daha Önce Görmediğiniz Gençlik Halleri
1 saat önce
Tarihte kendisine yer edinmiş liderlerin daha önce hiç görmediğiniz gençlik halleri...
6
İngiltere Kraliçesi Elizabeth
14
Demir Leydi Margaret Thatcher
22
Şinzo Abe (Annesinin kucağında)
23
Karol Wojtyla (Papa John Paul II)
25
Binyamin Netanyahu (Eski İsrail Cumhurbaşkanı Zalman Şazar'ın elini sıkarken)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:04
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