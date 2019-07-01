Son Dakika Haberleri: Liseli öğrenciler yaptı! 7 bin 500 euroya satılacak
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Liseli öğrenciler yaptı! 7 bin 500 euroya satılacak

37 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.

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Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı.
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Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı.
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Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.
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Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:45 
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