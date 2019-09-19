Son Dakika Haberleri: Lotodan kazandığı tüm parayı estetiğe yatırmıştı, çıplak fotoğraflarıyla paraya para demiyor
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Lotodan kazandığı tüm parayı estetiğe yatırmıştı, çıplak fotoğraflarıyla paraya para demiyor

1 saat önce

17 yaşında lotoyu tutturup İngiltere'nin en genç milyoneri olan 26 yaşındaki Jane Park, yeniden zengin olmak için çıplak fotoğraflarını satıyor.

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Jane Park adındaki bu genç kız, 17 yaşında Büyük Britanya'nın en genç loto zengini olarak hafızalarda yer etmişti.
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O sırada 17 yaşında olan Jane Park, belki birçok yaşıtının hayal bile edemeyeceği gösterişli bir hayat sürdü. En pahalı tatil köylerinde kaldı, kendine lüks bir ev satın aldı.
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Parasının çoğunu estetiğe yatırdı!
Parasının çoğunu estetiğe yatırdı!
Kolay kazanılan para mutluluğu getirmedi, önce yalnızlıktan şikayet etti sonra kendi vücudunu beğenmemeye başladı ve estetik ameliyatlara başvurdu. Kazandığı paranın neredeyse tümünü bu operasyonlara harcadı.
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Jane Park, en son 4 bin 500 pound ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
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Kendisine ait bir web sayfası açan Jane Park, şimdi estetik yaptırdığı göğüslerini ve çıplak fotoğraflarını bu sitede paylaşıyor.
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Siteye giriş ücretli!
Siteye giriş ücretli!
Jane Park'ın, girişin dahi ücretli olduğu siteden, kısa süre içinde ikinci kez bir milyon sterlinlik servet kazanması bekleniyor.

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Bin 500 abonesi var!
Bin 500 abonesi var!
Jane'in, çıplak fotoğraflarını yayınladığı bu siteye, daha şimdiden aylık üyelik satın alan bin 500 abonesi bulunuyor.
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Jane, loto paraları suyunu çekince beklenmedik bir karar aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:28 
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