Lotodan kazandığı tüm parayı estetiğe yatırmıştı, çıplak fotoğraflarıyla paraya para demiyor
1 saat önce
17 yaşında lotoyu tutturup İngiltere'nin en genç milyoneri olan 26 yaşındaki Jane Park, yeniden zengin olmak için çıplak fotoğraflarını satıyor.
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Jane Park adındaki bu genç kız, 17 yaşında Büyük Britanya'nın en genç loto zengini olarak hafızalarda yer etmişti.
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O sırada 17 yaşında olan Jane Park, belki birçok yaşıtının hayal bile edemeyeceği gösterişli bir hayat sürdü. En pahalı tatil köylerinde kaldı, kendine lüks bir ev satın aldı.
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Parasının çoğunu estetiğe yatırdı!
Kolay kazanılan para mutluluğu getirmedi, önce yalnızlıktan şikayet etti sonra kendi vücudunu beğenmemeye başladı ve estetik ameliyatlara başvurdu. Kazandığı paranın neredeyse tümünü bu operasyonlara harcadı.
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Jane Park, en son 4 bin 500 pound ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
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Kendisine ait bir web sayfası açan Jane Park, şimdi estetik yaptırdığı göğüslerini ve çıplak fotoğraflarını bu sitede paylaşıyor.
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Siteye giriş ücretli!
Jane Park'ın, girişin dahi ücretli olduğu siteden, kısa süre içinde ikinci kez bir milyon sterlinlik servet kazanması bekleniyor.
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Bin 500 abonesi var!
Jane'in, çıplak fotoğraflarını yayınladığı bu siteye, daha şimdiden aylık üyelik satın alan bin 500 abonesi bulunuyor.
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Jane, loto paraları suyunu çekince beklenmedik bir karar aldı.
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19.9.2019 14:41:32. #1.11#
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