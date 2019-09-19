Lotodan kazandığı tüm parayı estetiğe yatırmıştı, çıplak fotoğraflarıyla paraya para demiyor

1 Jane Park adındaki bu genç kız, 17 yaşında Büyük Britanya'nın en genç loto zengini olarak hafızalarda yer etmişti.

2 O sırada 17 yaşında olan Jane Park, belki birçok yaşıtının hayal bile edemeyeceği gösterişli bir hayat sürdü. En pahalı tatil köylerinde kaldı, kendine lüks bir ev satın aldı.

3 Parasının çoğunu estetiğe yatırdı! Kolay kazanılan para mutluluğu getirmedi, önce yalnızlıktan şikayet etti sonra kendi vücudunu beğenmemeye başladı ve estetik ameliyatlara başvurdu. Kazandığı paranın neredeyse tümünü bu operasyonlara harcadı.

4 Jane Park, en son 4 bin 500 pound ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

5 Kendisine ait bir web sayfası açan Jane Park, şimdi estetik yaptırdığı göğüslerini ve çıplak fotoğraflarını bu sitede paylaşıyor.

6 Siteye giriş ücretli! Jane Park'ın, girişin dahi ücretli olduğu siteden, kısa süre içinde ikinci kez bir milyon sterlinlik servet kazanması bekleniyor.

7 Bin 500 abonesi var! Jane'in, çıplak fotoğraflarını yayınladığı bu siteye, daha şimdiden aylık üyelik satın alan bin 500 abonesi bulunuyor.

8 Jane, loto paraları suyunu çekince beklenmedik bir karar aldı.

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