Son Dakika Haberleri: Love Island'ın Ateşli Güzeli Sevgilisine Öpücük Verirken Dekoltesinin Azizliğine Uğradı

Love Island'ın Ateşli Güzeli Sevgilisine Öpücük Verirken Dekoltesinin Azizliğine Uğradı

1 saat önce

İngiltere'nin reytingleri alt üst eden programı Love Island'ın ateşli güzeli Megan Barton, Londra'daki Harry's Bar eğlencesi sonrası sevgilisiyle arabada öpüşürken verdiği frikikle manşet oldu.

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Love Island adlı reality şov sayesinde tanınırlığını artıran 1994 doğumlu Megan Barton Hanson, buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la Londra'daki Harry's Bar çıkışında görüntülendi.
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24 yaşındaki Megan Barton Hanson,20 yaşındaki sevgilisi Wes Nelson'a verdiği bir öpücük yüzünden olay frikiğe imza attı.
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Sevgisinin büyüklüğünü kameralar önünde göstermek isteyen güzel, Nelson'ın gözlerinin içine uzun uzun bakıp öptü.
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Sarışın güzel, bir kare sonrası verdiği göğüs frikikiğiyle İngiltere'nin magazin gündemine oturdu.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:17 

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