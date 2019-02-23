Lüks Restoranda Skandal! Mantardan Zehirlenen Kadın, Oracıkta Hayatını Kaybetti

1 İspanya'nın Valencia kentindeki Michelin yıldızlı RiFF Restaurant'ın adı bir müşterisinin ölümüyle anılıyor. Bir kadın restoranda yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybederken, rahatsızlanan 23 kişi de hastaneye kaldırıldı.

2 María Jesús Fernández Calvo adındaki 46 yaşındaki kadın, pazar günü gittiği RiFF Restaurant'da yemek yemesinin ardından "kusma ve ishal nöbetleri" sonrası hayatını kaybetti.

3 Eşinin doğum gününü kutlamak için oğluyla birlikte restoranda bulunan Calvo hayatını kaybederken, eşi ve oğlu da ishal ve kusma rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındı.

4 Pilav ve mantar yemeğinden oluşan bir menü sipariş eden Calvo'nun mantardan zehirlendiği öne sürüldü. İspanyol gazetesi El Pais, Calvo'nun ölüm nedenini ortaya çıkaran araştırma sonuçlanıncaya kadar restoranın kapalı kalacağını duyurdu.

5 Bölgesel sağlık sorumlusu Ana Barceló, ilk incelemeler sonucu restoranın 'normal' olduğunu belirterek, "Analitik testler yiyecek malzemeleri üzerine uygulanmayacak. Otopsi sonucunu bekleyip 'Kadın yiyecek nedeniyle mi, mevcut bir rahatsızlık nedeniyle mi hayatını kaybetti' sorusu netleştikten sonra karar vermek zorundayız" dedi.





6 Şeften pişmanlık açıklaması RiFF'in şefi ve sahibi Bernd H. Knöller, müşterisinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "derin pişmanlık" duyduğunu belirterek, sağlık departmanıyla işbirliği yaptığını doğruladı ve mümkün olan en kısa sürede gerçeklerin ortaya çıkmasını umduğunu belirtti.

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