Son Dakika Haberleri: Makarna Yerken Katledildiler! İşte Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan Son 100 Yılın En Korkunç Suç Mahalli Fotoğrafları

Makarna Yerken Katledildiler! İşte Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan Son 100 Yılın En Korkunç Suç Mahalli Fotoğrafları

1 saat önce

Los Angeles Polis Departmanı tarafından yirminci yüzyılda çekilen bu fotoğraflar, gerçek hayattaki suç mahallerini gösteriyor.

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Orta yaşlı bir adam, aracını kullanırken boğaz kesildi. Olay, 11 Mart 1929'da Los Angeles'ta gerçekleşti.
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Polis teşkilatının koleksiyonundaki tüm fotoğraflar eğlenceli değil. 17 Şubat 1955'te Los Angeles Nehri üzerinde, köprünün altında bulunan bir ceset.
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Kadın gücü! 1968'de çekilen bu görüntünün, bir grup kadının tabanca ile eğitildiğini gösterdiği düşünülüyor.
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Bu fotoğraf, 6 Temmuz 1958'de düz çizgide yürümeye çalışan, alkol testine tabii tutulan kadını gösteriyor.
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Bir ürpertici resim, 1933 Ağustos'unda bir İtalyan restoranında çekildi. Spagetti yiyen iyi giyimli 2 iş adamı mafya tarafından öldürüldü.
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11 Ekim 1935'te esrar taşıyan bir araç ele geçirildi.
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23 Temmuz 1932'de bir kuyumcu dükkanının soygunu sonrası gerçekleşen bir cinayet. Kan, cansız bedenden polisin ayakta durduğu yere kadar yayılıyor.
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1955'te çekilen fotoğraf, Hollywood oyuncusu Maila Nurmi'nin, Los Angeles hapishane hücresinde verdiği ikonik poz.
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Bu ürkütücü fotoğraf, 13 Temmuz 1930'da hunharca katledilen bir kurbanın cesedi görülür. Los Angeles polis memuru, olayın durumunu değerlendirirken cesedin biraz uzağında çömelir.
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Efsanevi komedyen Lenny Bruce'un, Hollywood Hills'deki evinden çekilmiş (resimdeki, ofisi) olay yeri fotoğrafı...
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:40 

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