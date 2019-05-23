Makyaj Artistinin Baş Döndüren İllüzyonu Sosyal Medyayı Sallıyor!

1 Nottingham'da yaşayan 20 yaşındaki Romanie-Jade Tulloch, illüzyon yaratan maske makyajlarıyla tanınan, kendi kendini yetiştiren bir makyaj sanatçısı.

2 Kolejdeyken yanılsamalarla yüzünü boyamaya başladı ve bu işte uzmanlaştı.

3 Şimdi sosyal medyada makyajı şaşkına uğrayan 400 binin üzerinde takipçisi var.

4 Yetenekli Romanie-Jade Tulloch iki yıl boyunca üniversitede güzel sanatlar okudu ama tam zamanlı bir YouTuber olmayı tercih etti.

5 16 saat sürdüğü oluyor! 400.000 takipçisi olan Romanie-Jade, Instagram'da 'cakefacerj' adıyla tanınıyor. Yüzünü makyajla bu hale getirmek için en fazla on altı saat harcadığını söyledi.

6 Mikser surat için 9 saat harcadı! Her makyaj görünümünde ortalama beş saat harcıyor, ancak bazı objeleri bir araya getirmek daha uzun sürebiliyor. Bu blender görünümünü oluşturmak için tam dokuz saat çalıştı.

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