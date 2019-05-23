Makyaj Artistinin Baş Döndüren İllüzyonu Sosyal Medyayı Sallıyor!

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Nottingham'da yaşayan 20 yaşındaki Romanie-Jade Tulloch, illüzyon yaratan maske makyajlarıyla tanınan, kendi kendini yetiştiren bir makyaj sanatçısı.
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Kolejdeyken yanılsamalarla yüzünü boyamaya başladı ve bu işte uzmanlaştı.
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Şimdi sosyal medyada makyajı şaşkına uğrayan 400 binin üzerinde takipçisi var.
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Yetenekli Romanie-Jade Tulloch iki yıl boyunca üniversitede güzel sanatlar okudu ama tam zamanlı bir YouTuber olmayı tercih etti.
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16 saat sürdüğü oluyor!
400.000 takipçisi olan Romanie-Jade, Instagram'da 'cakefacerj' adıyla tanınıyor. Yüzünü makyajla bu hale getirmek için en fazla on altı saat harcadığını söyledi.
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Mikser surat için 9 saat harcadı!
Her makyaj görünümünde ortalama beş saat harcıyor, ancak bazı objeleri bir araya getirmek daha uzun sürebiliyor. Bu blender görünümünü oluşturmak için tam dokuz saat çalıştı.
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İlham nasıl geliyor sorusuna: 'Çevremdeki her şey bana ilham veriyor, parkta yürürken bir gölet görüyorum işte bu yüzümde dolaşmam için yeterli oluyor.'