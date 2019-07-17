Son Dakika Haberleri: Malezya'nın yakışıklı keçisi sosyal medyayı salladı!
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Malezya'nın yakışıklı keçisi sosyal medyayı salladı!

4 saat önce

Malezya'da Ramos adlı keçi, yakışıklılığı sayesinde kısa sürede ülkenin internet yıldızlarından biri oldu. Sahibi keçisinin kamerayı çok sevdiğini ve fotoğraf çekilirken gülümsediğini belirtti.

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Malezya'nın Perak Eyaleti'nden 11 aylık Saanen keçisi 'pop-star görünümüyle için sosyal medyada viral hale geldi.
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Bakımlı keçi, sahibinin Facebook'ta fotoğraflarını yayınlamasından sonra popüler oldu.
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Parlak sarı sakallı beyaz keçi, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı ve fenomen haline geldi.
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21 yaşındaki sahibi Ahmed M Fadzir, Ramos'un ilgi çekeceğini tahmin ediyordu ama bu denli ünlü olacağını düşünmedi. Ramos, uluslararası bir fenomen oldu.
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Ahmed M Fadzir, "Bazı insanlar bana Ramos'u satmak isteyip istemediğimi sordu, kibarca reddediyorum onlara anca aynı cinsten başka keçiler sunabilirim." dedi.
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@hey_jjae isimli Twitter kullanıcısı Güney Koreli rock grubu Day6'nın vokalisti ve elektro gitaristi Jae Park'ın ve Ramos'un yan yana fotoğrafını paylaştı ve ikisini karşılaştırıp "Yakışıklı keçi" notuyla paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:57 
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