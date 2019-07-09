Son Dakika Haberleri: Mars'ta çekilen görüntü tartışma yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
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Mars'ta çekilen görüntü tartışma yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

48 dakika önce

NASA'nın Mars'ta keşif yapan Curiosity isimli uzay aracının, Mars yüzeyinde görüntülediği uçan cisim tartışma yarattı.

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NASA'nın 2012 yılında başladığı Curiosity isimli keşif aracı, Kızıl gezegen Mars'taki incelemelerine ara vermeden devam ediyor.
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Curiosity'nin Mars'ta paylaştığı bazı görüntüler, NASA'nın sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılıyor.
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Ünlü komplo teorisyeni Scott C Waring, Curiosity'nin çektiği bir kareye dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye bölen bir tartışma başlattı.
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Curiosity'nin görüntülediği fotoğrafta Mars yüzeyinde uçan kuşu andıran bir cisim görülüyor.
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Uçan cisim, Marcelo Irazusta isimli bir kişi tarafından fark edildi ve tartışmayı ortaya atan Waring, bu keşfi inanılması güç olarak değerlendirdi.
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Waring, tartışma yaratan cisim için bunun bir UFO olabileceğini ya da bunun görüntünün Mars'ta değil, Kanada'nın Devon Adaları'nda çekilmiş olabileceğini öne sürdü.
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Devon Adaları, Mars keşif teknolojilerinin denendiği ve NASA'nın çok sayıda faaliyet yürüttüğü dünyanın yerleşim bulunmayan en geniş adası.
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Görüntüler sosyal medyayı ikiye bölerken bir grup kişi Waring'le aynı fikirdi olduğunu söyledi kimi ise bu uçan cismin kamera lensi ışığı ya da güneş ışığı olabileceğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:35 
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