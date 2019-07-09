Mars'ta çekilen görüntü tartışma yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

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NASA'nın 2012 yılında başladığı Curiosity isimli keşif aracı, Kızıl gezegen Mars'taki incelemelerine ara vermeden devam ediyor.
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Curiosity'nin Mars'ta paylaştığı bazı görüntüler, NASA'nın sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılıyor.
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Ünlü komplo teorisyeni Scott C Waring, Curiosity'nin çektiği bir kareye dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye bölen bir tartışma başlattı.
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Curiosity'nin görüntülediği fotoğrafta Mars yüzeyinde uçan kuşu andıran bir cisim görülüyor.
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Uçan cisim, Marcelo Irazusta isimli bir kişi tarafından fark edildi ve tartışmayı ortaya atan Waring, bu keşfi inanılması güç olarak değerlendirdi.
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Waring, tartışma yaratan cisim için bunun bir UFO olabileceğini ya da bunun görüntünün Mars'ta değil, Kanada'nın Devon Adaları'nda çekilmiş olabileceğini öne sürdü.
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Devon Adaları, Mars keşif teknolojilerinin denendiği ve NASA'nın çok sayıda faaliyet yürüttüğü dünyanın yerleşim bulunmayan en geniş adası.
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Görüntüler sosyal medyayı ikiye bölerken bir grup kişi Waring'le aynı fikirdi olduğunu söyledi kimi ise bu uçan cismin kamera lensi ışığı ya da güneş ışığı olabileceğini iddia etti.