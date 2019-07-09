Mars'ta çekilen görüntü tartışma yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

1 NASA'nın 2012 yılında başladığı Curiosity isimli keşif aracı, Kızıl gezegen Mars'taki incelemelerine ara vermeden devam ediyor.

2 Curiosity'nin Mars'ta paylaştığı bazı görüntüler, NASA'nın sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşılıyor.

3 Ünlü komplo teorisyeni Scott C Waring, Curiosity'nin çektiği bir kareye dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye bölen bir tartışma başlattı.

4 Curiosity'nin görüntülediği fotoğrafta Mars yüzeyinde uçan kuşu andıran bir cisim görülüyor.

5 Uçan cisim, Marcelo Irazusta isimli bir kişi tarafından fark edildi ve tartışmayı ortaya atan Waring, bu keşfi inanılması güç olarak değerlendirdi.

6 Waring, tartışma yaratan cisim için bunun bir UFO olabileceğini ya da bunun görüntünün Mars'ta değil, Kanada'nın Devon Adaları'nda çekilmiş olabileceğini öne sürdü.

7 Devon Adaları, Mars keşif teknolojilerinin denendiği ve NASA'nın çok sayıda faaliyet yürüttüğü dünyanın yerleşim bulunmayan en geniş adası.

