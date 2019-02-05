Marvel ve DC'nin Ezeli Rekabetinin Hiç Bilinmeyen Yönleri

1 Marvel ve DC Kavgasında İlk Kazanan DC Şimdilerde DC olarak bildiğimiz Detective Comics, çizgi roman sektörüne 1938 yılında giriş yaptı ve ilk süper kahramanı hepimizin yakından tanıdığı superman oldu. Ardından Batman'i sahaya sürdü. Sektörün tekeli iken bir başka isim olan Marvel sektöre girişini yaptı.

2 1960'lara Kadar Marvel, DC'yi Yakalayamadı DC'den sadece 1 sene sonra piyasaya giriş yapan Marvel, Human Torch karakteri ile süperlere adım attı. Ardından şimdilerde ismini çok iyi bildiğimiz Kaptan Amerika ile devam etti. 1961 yılına kadar bir türlü DC'ye yetişemeyen Marvel, DC'nin Justice League'nin alternatifi olarak Fantastik Dörtlü'yü öne sürdü ve ilk defa çağın gençlerine ayak uyduran kendi çizgisini yakalayarak atak yaptı.

3 Gerçek Rekabet Şimdi Başladı 1970'li yıllarda Marvel ve DC artık birbirlerine denk iki rakipti. Marvel'ın kahramanlarının daha çok komik ve insani özellikler taşıması ancak DC kahramanlarının ciddi ve ağır duruşlu olması gençlerin Marvel'a yakın durmalarına sebep oluyordu. Bu dönem rekabet o kadar göz önündeydi ki Manhattan'da beyzbol maçları bile yaptılar.

4 Superman mi Yener Hulk mu? Dönemin rekabetini anlamak açısından bu soru önemlidir. Zira bu soru günlük hayatın bir parçası olmuş ve iki grup arasında taraflaşmalar olmuştur. Ama aynı zamanlarda DC ve Marvel birlikte super kahramanlarını dost gösteren serilere de imza atmışlardır.

5 Peki ya Sinemaya Nasıl Geçtiler? Şimdilerde sinema devi olan Marvel o zaman sinemaya geçişte DC'nin oldukça arkasındaydı. İlk olarak Superman serileri ile sinema dünyasını alt üst eden DC, daha sonra Batman serileri ile gişede rekorlar kırıyordu.

6 Marvel Yine Atakta 2000'lerin başına kadar Marvel, sinemada ne DC'yi yenecek kadar sinema tekniğine ne de bilgisine sahipti. Ancak 2000 yılında çıkardığı X-Men serisi ile sinema dünyasında görülmemiş bir farklılık yarattı. Bu atağının arkasında DC'nin eli boş durmadı ve şimdilerde bile çokça andığımız Christopher Nolan yapımı Batman serisi ile liderliğini geri kazandı.

7 Marvel'ın Yepyeni Stratejisi Marvel, gerçek bir atak istiyordu artık. Bu yüzden yeni bir strateji planladı ve Iron Man'i çıkardı sonra tüm kahramanlarını tek bir filmde toplayacak Yenilmezler filmini yapacağını söyledi ama kimsenin büyük bir beklentisi yoktu.

8 Yenilmezler ile Marvel Şuan Açık Ara Önde Yenilmezler başarısının ardından tüm kahramanların solo filmleri ile ismini pekiştiren Marvel, şuan başarısını dolu dizgin yaşıyor. Hatta son zamanlarda ortaya çıkan siyahi süper kahramanı Black Panther oldukça popüler.

9 DC'de Son Zamanlarda Yükselişte Her ne kadar açık ara Marvel önde ise de DC, Justice League ile Yenilmezler'e karşılığını verdi. Aquaman ve Wonder Women ile gücüne yeni yeni kavuşuyor.