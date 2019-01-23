Masaj Terapistinden İtiraf: Havlunun Altında Kendini Tatmin Etmeye Başladı

1 Havlunun altında kendini tatmin etmeye çalışıyordu Masaj terapisti April Chunnoo, 41 yaşında, Colchester'da yaşıyor. Chunno, bu iş için eğitim aldığını ve masaj müşterilerinin kafasında maalesef başka şeyler belirdiğini söyledi: Çift masajları bir süre çok popülerdi. Ama çok zorlayıcıydı, çünkü kadın ya da erkek aralarından biri mutlaka eşini sürekli kontrol ediyordu. Bu durumlarda gülmemek için kendimi zor tutuyor hatta bazen gülmem geliyordu ve hapşırıyormuşum gibi yapıyordum. Mutlu sonlar isteyen müşterilerle karşılaştım. Kapıdan çok müşteri kovdum ama yaşadığım en korkunç an, bir müşterinin masaj esnasında birden elini cinsel organına koyup, kendini tamin etmesiydi.

2 İnsanların kokan ayaklarını yıkamak zorunda kaldım 35 yaşındaki Emma Pearce, eşi ve oğulları ile St Austells, Cornwall'da yaşıyor. Emma Pearce şunları söyledi: İnsanlar soyunurken muhakkak odadan çıkarım. Havlu ile vücutlarını örtüp beklemelerini isterim. Bir defasında beni tamamen çıplak bekleyen bir adam gördüm. O odadan nasıl çıktım hatırlamak dahi istemiyorum. Masaj terapisti olmanın en kötü yanı kokan ayaklardır. Bunun için eldivenlerimi takıp, onları temizlemek için limon yağı ve su kullanıyorum. Bundan rahatsızlık duymuyorlar aksine keyifli bir ayak masajı yaptığımıı düşünüyorlar.

3 Ereksiyonları kontrol etmek için yüz üstü yatırırım 40 yaşındaki Leigh Bailey, Stapleford Abbots'ta yaşıyor ve Brentwood, Essex'deki Mind Body Spirit Spa'da çalışıyor. Diyor ki: Dört yıldır masaj terapisti olarak çalışıyorum, bu yüzden neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını biliyorum. Meslektaşlarıma göre daha büyüğüm, bu yüzden müşterilerim konusunda daha şanslıyım. Erkeklerle olan altın kuralım, iç çamaşırlı olmaları. Çıplak masaj asla yapmam. Leigh Bailey, erkek müşterilerinin olası ereksiyon durumlarında kontrolü sağlamak için yüz üstü yatmasını sağlıyor. Benim sırrım, kibarca bunu istemek. Sonra bacaklarına masaj yapmaya başlarım.