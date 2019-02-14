MasterChef İzleyicilerini Dehşete Düşüren An! Şefler Az Daha Zehirlenecekti

Az pişmiş tavuk, zehirlenmeden, ölüme kadar sebep olabilir. Tavuktaki bakterilerin ölmesi için en az 64 derece sıcaklık gereklidir. Ancak güvenlik amacı ile pişirme sıcaklığı 75 derece olmalıdır. Bu sıcaklıkta sadece 3 dakika pişirme, tavuktaki Salmonella bakterilerin %99'unu öldürür. Ancak burada pişirilen tavuk diliminin inceliği önemlidir; 75 derece sıcaklığın kalın dilimlenmiş bir tavuğun iç katmanlarına erişebilmesi daha fazla zaman alabilir.

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Twitter'da eleştiri yağmuruna tutuldu

Tatlı patates yahnisi ile gelen tabak güzel görünüyordu ama hayal kırıklığına uğrattı. Twitter'da eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılardan biri şunu yazdı: "Pişmemiş tavuğu nasıl sunarsın! Bu cinayet gibi bir şey. Bu insanlar böyle hatalarla nasıl profesyonel olabilir!" Çoğu kullanıcı ise Ottilie ile dalga geçerek: "Bu yemeğin adı bakterili tavuk olsun" dedi.