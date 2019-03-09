Mavi Sularda Korkunç An! Devasa Balina, Fotoğraf Çekmek İsteyen Dalgıçı Kaptı

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Schimpf, böyle bir şeyi ilk kez yaşadığını söyledi ve o an neler hissettiğini bir videoda anlattı: Yem topu atmıştım, bir köpekbalığını fotoğraflamaya çalışıyordum ve bir anda etraf karardı ve bir baskı hissettim. Kalçam üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum, böyle bir durumda korku için zaman yok. İçgüdünü kullanmak zorundasın.