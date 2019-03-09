Mavi Sularda Korkunç An! Devasa Balina, Fotoğraf Çekmek İsteyen Dalgıçı Kaptı

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Güney Afrika'da 15 yıldır dalış turu operatörlüğü yapan 51 yaşındaki Rainer Schimpf, geçtiğimiz ay fotoğraf çekmek için daldığı mavi sularda dehşeti yaşadı.
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Korkunç olay Güney Afrika'daki Port Elizabeth Limanı'nda meydana geldi. Dalgıç Schimpf, kendini bir anda 30 ton ağırlığındaki balinanın ağzında buldu. Balina, Schimpf'i ağzındaki diğer balıklarla birlikte dışarı fırlattı.
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Schimpf, böyle bir şeyi ilk kez yaşadığını söyledi ve o an neler hissettiğini bir videoda anlattı: Yem topu atmıştım, bir köpekbalığını fotoğraflamaya çalışıyordum ve bir anda etraf karardı ve bir baskı hissettim. Kalçam üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum, böyle bir durumda korku için zaman yok. İçgüdünü kullanmak zorundasın.
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O gün, Schimpf ve ekibi birlikteydi. Penguenlerin, fokların, yunusların, balinaların ve köpekbalıklarını filme almak için çalışıyorlardı. Takım iki gruba ayrılmıştı, burada Schimpf'ın ekibi kıyıdan 25 mil uzaktaydı. Deniz koşulları o gün "mükemmeldi", ancak deniz dönmeye başladığında, ekip kötü bir şey olacağını tahmin ediyordu.
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Dalıcının meslektaşı Heinz Toperczer, korkunç olayı kaydetti ve The Mirror'a bildirdi. Heinz, grubu Schimpf'in ekibini çekerken suya girmedi.