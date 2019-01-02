McDonald's Çalışanı İtiraf Etti: İçecekleri Asla Buzlu İstemiyorum, Buz Makinası Çok Pis
31 dakika önce
Fast food hayatımızın içinde. Peki her gün yüzlerce insanı doyuran bu dükkanların perde arkasında neler var olduğunu hiç düşündünüz mü? İngiltere'de Bir McDonald's çalışanı, The Sun'a konuştu ve sipariş verirken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli ipucu verdi.
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Fast food devi Mcdonald's çalışanı, en iyi hizmeti alabilmek için nasıl sipariş vereceğiniz konusunda birkaç ipucu verdi.
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İngiltere'de bir McDonald's personeli, içecek sipariş ederken buz istemekten kaçındığını ve patates kızartması isterken kesinlikle tuzsuz sipariş ettiğini belirtti.
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EN İYİ PATATESİ YEMEK İSTİYORSANIZ BUNU YAPIN
McDonald's patatesinin lezzeti herkes tarafından dillere destan olmuş durumda. Bu nedenle dükkanlarda patatesler her an satılmaya hazır bir şekilde, tuzlu olarak yapılıyor. Maalesef ki bolca kızartıldığı için tuzlanıp kenarda bekletiliyor. Yeni sipariş geldiğinde kızgın yağa 20 saniye bastırılıp ikram ettikleri oluyor. Mcdonald's çalışanımız ise çözümü şu şekilde sunuyor: Sipariş verirken "Tuzsuz patates istiyorum, lütfen yeni kızartın." demeyi unutmayın. Bunu yapmak zorundalar. :) Tuzu ayrıca isteyin oh mis!
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İÇECEKLERİNİZİ BUZLU İSTEMEYİN!
Buzlu içecek siparişi vermekten kaçındığını ve herkesin de kaçınması gerektiğini belirtti. Dedi ki: "Buz yapmak için kullanılan su değil. Bu makine. Steril değil ve maalesef sık temizlenmiyor. İçeceklerinizi buzlu istemeyin."
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ÜRÜNLERİ LEZZETLİ ŞEKİLDE YEMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN
İngiliz Mcdonald's çalışanı siparişin en yoğun olduğu zamanlar 08:00-10:00,12:00 ve 14:00-17:00-19:00 dedi ve ekledi: En yoğun saatlerden hemen sonra gitmelisiniz. Örneğin öğleden sonra 1'de. Çünkü yiyecek en iyi şekilde çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:48
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