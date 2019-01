McDonald's Çalışanı İtiraf Etti: İçecekleri Asla Buzlu İstemiyorum, Buz Makinası Çok Pis

3

EN İYİ PATATESİ YEMEK İSTİYORSANIZ BUNU YAPIN

McDonald's patatesinin lezzeti herkes tarafından dillere destan olmuş durumda. Bu nedenle dükkanlarda patatesler her an satılmaya hazır bir şekilde, tuzlu olarak yapılıyor. Maalesef ki bolca kızartıldığı için tuzlanıp kenarda bekletiliyor. Yeni sipariş geldiğinde kızgın yağa 20 saniye bastırılıp ikram ettikleri oluyor. Mcdonald's çalışanımız ise çözümü şu şekilde sunuyor: Sipariş verirken "Tuzsuz patates istiyorum, lütfen yeni kızartın." demeyi unutmayın. Bunu yapmak zorundalar. :) Tuzu ayrıca isteyin oh mis!