McDonald's Çalışanı İtiraf Etti: İçecekleri Asla Buzlu İstemiyorum, Buz Makinası Çok Pis

1 Fast food devi Mcdonald's çalışanı, en iyi hizmeti alabilmek için nasıl sipariş vereceğiniz konusunda birkaç ipucu verdi.

2 İngiltere'de bir McDonald's personeli, içecek sipariş ederken buz istemekten kaçındığını ve patates kızartması isterken kesinlikle tuzsuz sipariş ettiğini belirtti.

3 EN İYİ PATATESİ YEMEK İSTİYORSANIZ BUNU YAPIN McDonald's patatesinin lezzeti herkes tarafından dillere destan olmuş durumda. Bu nedenle dükkanlarda patatesler her an satılmaya hazır bir şekilde, tuzlu olarak yapılıyor. Maalesef ki bolca kızartıldığı için tuzlanıp kenarda bekletiliyor. Yeni sipariş geldiğinde kızgın yağa 20 saniye bastırılıp ikram ettikleri oluyor. Mcdonald's çalışanımız ise çözümü şu şekilde sunuyor: Sipariş verirken "Tuzsuz patates istiyorum, lütfen yeni kızartın." demeyi unutmayın. Bunu yapmak zorundalar. :) Tuzu ayrıca isteyin oh mis!



4 İÇECEKLERİNİZİ BUZLU İSTEMEYİN! Buzlu içecek siparişi vermekten kaçındığını ve herkesin de kaçınması gerektiğini belirtti. Dedi ki: "Buz yapmak için kullanılan su değil. Bu makine. Steril değil ve maalesef sık temizlenmiyor. İçeceklerinizi buzlu istemeyin."