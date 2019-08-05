Son Dakika Haberleri: Meğer 2 bin yıl önce savaşta kullanılmış! İşte Aksaray malaklısının hikayesi
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Meğer 2 bin yıl önce savaşta kullanılmış! İşte Aksaray malaklısının hikayesi

1 gün önce

Türkiye'de Aksaray ve çevresinde görülen iri bir köpek cinsi olan 'Aksaray malaklısı'nın, 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldığını duyan şaşıp kalıyor.

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Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Malaklı köpeklerinin 2 bin yıl önce Asurlular zamanında Asurlular tarafından düşmana karşı savaş köpeği olarak kullanıldığını belirterek: Aksaray Malaklısı köpeklerinin geçmişi Anadolu'da 3 bin 500 yıla dayanıyor..
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2 bin yıl önce savaş köpeğiymiş!
2 bin yıl önce savaş köpeğiymiş!
Orta Asya'dan Sümerler isimli kavim Mezopotamya havzasına getirilmiş ve 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmış..
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Bugün Türkiye'deki Aksaray Malaklısı köpeklerine tarihsel olarak bakacak olursak 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olan ve dünyadaki en eski geçmişine sahip köpek ırkıdır.
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Aksaray Malaklısı Asurlular zamanında Orta Asya'da savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bunun da en güzel kanıtı Acem Hüyük'tür. 2 bin yıl evvel Asurlular bu bölgede bulunduklarında Aksaray Malaklıları ile düşmanlarına karşı savaşmıştır.
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Kendileri tek tip elbise giyinerek, düşmanlarını elbiselerinden tanıdıklarından dolayı, yani kendi askerlerinin elbiseleri ayrı, düşman elbiseleri ayrı. Düşmanlara karşı bu köpekler yırtıcı, saldırgan bir köpek olarak kullanılmıştır" dedi.
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"Nasıl yetiştirilirse o şekilde kalır"
Nasıl yetiştirilirse o şekilde kalır
AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklı köpeklerinin yetiştirilme tarzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aksaray Malaklıları çoban ve bekçi köpeğidir.
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Hem çobanlıkta kullanılır bekçi olarak, hem de malikane, fabrika, ev gibi yerlerde bekçi olarak kullanılır. Aksaray Malaklısını enikten nasıl yetiştirirseniz o şekilde kalır.
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Davarda yetiştirirseniz davar bekçiliğini yapar, insanlara saldırgan olarak yetişirler. Evlerde, ev sahibi ve tanıdıklara, yetiştiriliş tarzına göre hareket eden bir ırktır" şeklinde konuştu.
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Anadolu Aslanı olarak bilinen ve Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor.
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Aksaray bölgesinde yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor.


Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 01:28 
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