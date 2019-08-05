Meğer 2 bin yıl önce savaşta kullanılmış! İşte Aksaray malaklısının hikayesi

1 Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Malaklı köpeklerinin 2 bin yıl önce Asurlular zamanında Asurlular tarafından düşmana karşı savaş köpeği olarak kullanıldığını belirterek: Aksaray Malaklısı köpeklerinin geçmişi Anadolu'da 3 bin 500 yıla dayanıyor..

2 2 bin yıl önce savaş köpeğiymiş! Orta Asya'dan Sümerler isimli kavim Mezopotamya havzasına getirilmiş ve 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmış..



3 Bugün Türkiye'deki Aksaray Malaklısı köpeklerine tarihsel olarak bakacak olursak 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olan ve dünyadaki en eski geçmişine sahip köpek ırkıdır.

4 Aksaray Malaklısı Asurlular zamanında Orta Asya'da savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bunun da en güzel kanıtı Acem Hüyük'tür. 2 bin yıl evvel Asurlular bu bölgede bulunduklarında Aksaray Malaklıları ile düşmanlarına karşı savaşmıştır.

5 Kendileri tek tip elbise giyinerek, düşmanlarını elbiselerinden tanıdıklarından dolayı, yani kendi askerlerinin elbiseleri ayrı, düşman elbiseleri ayrı. Düşmanlara karşı bu köpekler yırtıcı, saldırgan bir köpek olarak kullanılmıştır" dedi.

6 "Nasıl yetiştirilirse o şekilde kalır" AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklı köpeklerinin yetiştirilme tarzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Aksaray Malaklıları çoban ve bekçi köpeğidir.

7 Hem çobanlıkta kullanılır bekçi olarak, hem de malikane, fabrika, ev gibi yerlerde bekçi olarak kullanılır. Aksaray Malaklısını enikten nasıl yetiştirirseniz o şekilde kalır.

8 Davarda yetiştirirseniz davar bekçiliğini yapar, insanlara saldırgan olarak yetişirler. Evlerde, ev sahibi ve tanıdıklara, yetiştiriliş tarzına göre hareket eden bir ırktır" şeklinde konuştu.

9 Anadolu Aslanı olarak bilinen ve Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor.

