Son Dakika Haberleri: Meraklı defineci tarlada buldu! Küçücük ama servet değerinde
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Meraklı defineci tarlada buldu! Küçücük ama servet değerinde

18 dakika önce

30 yaşındaki defineci İngiltere'nin Dover yakınlarında gözüne kestirdiği sabanla sürülmüş tarlanın sahibinden izin isteyip, bir metal detektörle çok nadir rastlanan altın sikke buldu.

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İsmini vermek istemeyen 30 yaşındaki define meraklısı adam, İngiltere'nin Dover yakınlarında gözüne kestirdiği bir tarlayı dedektörle aramak için sahibinden izin istedi.
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7 yıl boyunca büyük heyecanla yaptığı define avcılığında yüzü güldü ve çok nadir rastlanan altın sikkeyi buldu. British Museum'a giderek, parçanın orijinal olduğunu tespit etti.
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Sikke iki ay önce bulundu. Önümüzdeki ay ise, açık artırmaya sunulacak.

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Sikkenin değerinin İngiliz sterliniyle altı haneli sayıları bulması bekleniyor.
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Sikkenin fotoğraflarını AP haber ajansı dünyaya geçti.
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Nadide altın, 293-296 yılları arasında Roma İmparatoru Allectus'un döneminden kalma.
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Dünyada yalnızca 23 tane daha var.
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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:34 
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