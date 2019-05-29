Meraklı defineci tarlada buldu! Küçücük ama servet değerinde

İsmini vermek istemeyen 30 yaşındaki define meraklısı adam, İngiltere'nin Dover yakınlarında gözüne kestirdiği bir tarlayı dedektörle aramak için sahibinden izin istedi.

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7 yıl boyunca büyük heyecanla yaptığı define avcılığında yüzü güldü ve çok nadir rastlanan altın sikkeyi buldu. British Museum'a giderek, parçanın orijinal olduğunu tespit etti.