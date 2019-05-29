Meraklı defineci tarlada buldu! Küçücük ama servet değerinde

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İsmini vermek istemeyen 30 yaşındaki define meraklısı adam, İngiltere'nin Dover yakınlarında gözüne kestirdiği bir tarlayı dedektörle aramak için sahibinden izin istedi.
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7 yıl boyunca büyük heyecanla yaptığı define avcılığında yüzü güldü ve çok nadir rastlanan altın sikkeyi buldu. British Museum'a giderek, parçanın orijinal olduğunu tespit etti.
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Sikke iki ay önce bulundu. Önümüzdeki ay ise, açık artırmaya sunulacak.
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Sikkenin değerinin İngiliz sterliniyle altı haneli sayıları bulması bekleniyor.
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Sikkenin fotoğraflarını AP haber ajansı dünyaya geçti.
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Nadide altın, 293-296 yılları arasında Roma İmparatoru Allectus'un döneminden kalma.
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Dünyada yalnızca 23 tane daha var.