Son Dakika Haberleri: Merve Özbey'den deprem sonrası kitlenen GSM operatörlerine isyan: Rezaletsiniz!
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Merve Özbey'den deprem sonrası kitlenen GSM operatörlerine isyan: Rezaletsiniz!

35 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ardından hatlar çökünce GSM operatörleri de hizmet veremedi. Haliyle vatandaşlar panikleyip haklı şekilde isyan etti. İşte ünlülerin GSM operatörlerine tepkisi...

1
Merve Özbey
Merve Özbey
2
Can Yılmaz
Can Yılmaz
3
Rahşan Gülşan
Rahşan Gülşan
4
Işıl Yücesoy
Işıl Yücesoy
5
Mehmet Sümer
Mehmet Sümer
6
Aslı Aydıntaçbaş
Aslı Aydıntaçbaş
7
Özgür Karabat
Özgür Karabat
8
Ezel Akay
Ezel Akay
9
Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan
10
Ceyhun Yılmaz
Ceyhun Yılmaz



Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:29 
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YORUMLAR (8)
  • Utanmazlar : Gsm şirketlerinin depreme hazır olmadığını yaşayarak acı tecrübe ettik. Binaları yıkıp sağlam binalar yapmak ne kadar depreme hazırlık ise , insanların bu zamanda iletişimde olması o kadar gereklidir. Ulaştırma Bakanlığı bu konu ile ilgili bir hazırlık yapmadığı ortada . yetkililer hakkında soruşturulma başlatılması gerekmez mi ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • hakan: acil durumlar için yedek şebekeler olmalı. yazık ülkeme deprem olmuş 3 saat olmuş hala telefon yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Boz Ayı: Bu ülkede deprem bundan 18 sene önce basladi. Alinmasi gereken önlemi söyle ozetliye biliriz. Imkaniniz varsa, basarma sansiniz yuksek ise ülkeyi terk ederek hem akp depreminden hemde dogal deprem den kurtulun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MİLLİYETÇİ: Adından ne olduğun belli başka söze gerek yok terk edebilirsin inan bizde seviniriz 0 0 Yayından Kaldır
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