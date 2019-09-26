Merve Özbey'den deprem sonrası kitlenen GSM operatörlerine isyan: Rezaletsiniz!

Utanmazlar :

Gsm şirketlerinin depreme hazır olmadığını yaşayarak acı tecrübe ettik. Binaları yıkıp sağlam binalar yapmak ne kadar depreme hazırlık ise , insanların bu zamanda iletişimde olması o kadar gereklidir. Ulaştırma Bakanlığı bu konu ile ilgili bir hazırlık yapmadığı ortada . yetkililer hakkında soruşturulma başlatılması gerekmez mi ?