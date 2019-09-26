Merve Özbey'den deprem sonrası kitlenen GSM operatörlerine isyan: Rezaletsiniz!
35 dakika önce
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ardından hatlar çökünce GSM operatörleri de hizmet veremedi. Haliyle vatandaşlar panikleyip haklı şekilde isyan etti. İşte ünlülerin GSM operatörlerine tepkisi...
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26.9.2019 17:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merve Özbey'den deprem sonrası kitlenen GSM operatörlerine isyan: Rezaletsiniz!