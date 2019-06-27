Son Dakika Haberleri: Meşhur tatil beldesinde facia! Köpek balıklarının saldırısına uğradı, çığlık çığlığa can verdi
Son Dakika Fotogaleri

Meşhur tatil beldesinde facia! Köpek balıklarının saldırısına uğradı, çığlık çığlığa can verdi

2 saat önce

21 yaşındaki Amerikalı genç kız, son zamanların popüler tatil beldesi Bahamalar'da tekne turunda, şnorkelle denizde yüzerken 3 köpek balığının saldırısına uğradı, çığlıklar içinde can verdi.

1
Kaliforniya, Torrance'da yaşayan 21 yaşındaki Jordan Lindsey, Loyola Marymount Üniversitesi'nde Çevre İletişimi bölümünde okuyordu.
2
Lindsey, ailesiyle son zamanların en popüler tatil noktalarından biri olan Bahamalar'a gitti. Olay gerçekleştiği sırada Lindsey, ailesiyle birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Rose Adası yakınında domuzlarla birlikte yüzebileceği tekne turundaydı. Saat 2 civarında tekneden atladı, şnorkelle suya daldı ve her şey o anda oldu.
3
Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ve bacağı ısırıklar içindeydi.
4
Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ailenin kızlarını kucaklayıp kıyıya koştuğunu Nassau'daki Doktor Hastanesine götürüldüğünü maalesef hayatını kaybettiğini bildirdi.
5
32 yaşındaki Teksaslı turist ve doktor Jace Holton, tekne turundaki vatandaşlardan biriydi ve saldırıdan önce bu fotoğrafı çekti. Saldırıdan 45 dakika önce bölgede yüzüyordu.
6
Lindsey'in ölümü, on yıldan uzun bir süredir Bahamalar'daki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısıydı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Dudak nemlendiricisi sayesinde hapishaneden kaçmayı başardı! İşte birbirinden ilginç kaçış hikayeleri Bu haline aldanmayın! Instagram'ın kraliçesi makyajsız haliyle pes dedirtti Genç kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden caninin ifadesi kan dondurdu! Buranın ne olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 15:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meşhur tatil beldesinde facia! Köpek balıklarının saldırısına uğradı, çığlık çığlığa can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]