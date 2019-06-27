Meşhur tatil beldesinde facia! Köpek balıklarının saldırısına uğradı, çığlık çığlığa can verdi

1 Kaliforniya, Torrance'da yaşayan 21 yaşındaki Jordan Lindsey, Loyola Marymount Üniversitesi'nde Çevre İletişimi bölümünde okuyordu.

2 Lindsey, ailesiyle son zamanların en popüler tatil noktalarından biri olan Bahamalar'a gitti. Olay gerçekleştiği sırada Lindsey, ailesiyle birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Rose Adası yakınında domuzlarla birlikte yüzebileceği tekne turundaydı. Saat 2 civarında tekneden atladı, şnorkelle suya daldı ve her şey o anda oldu.

3 Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ve bacağı ısırıklar içindeydi.

4 Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ailenin kızlarını kucaklayıp kıyıya koştuğunu Nassau'daki Doktor Hastanesine götürüldüğünü maalesef hayatını kaybettiğini bildirdi.

5 32 yaşındaki Teksaslı turist ve doktor Jace Holton, tekne turundaki vatandaşlardan biriydi ve saldırıdan önce bu fotoğrafı çekti. Saldırıdan 45 dakika önce bölgede yüzüyordu.