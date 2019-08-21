Son Dakika Haberleri: Metrelerce yükseklikten düşüp komaya giren Rus fenomen, aylar sonra uyandı! Sözleri kan dondurdu
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Metrelerce yükseklikten düşüp komaya giren Rus fenomen, aylar sonra uyandı! Sözleri kan dondurdu

35 dakika önce

Geçtiğimiz aylarda bir kayak merkezinde metrelerce yükseklikten düşerek komaya giren Rus Instagram fenomeni Ekaterina Bobkova, uyanır uyanmaz yaşananların bir kaza olmadığını, bir kişinin düşmeden önce kafasına sert bir cisimle vurarak kendisini öldürmeye çalıştığını anlattı.

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Rus Instagram fenomeni Ekaterina Bobkova, geçtiğimiz Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nde bulunan bir kayak merkezinde, bir binanın 4.katından düşerek ağır yaralandı.
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Metrelerce yükseklikten düşen Rus Instagram fenomeni, aylarca komada kaldı.
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Geçtiğimiz günlerde gözlerini açan Rus fenomen, uyanır uyanmaz, yaşananların bir kaza olmadığını, birilerinin içkisine ilaç atarak kendisini sarhoş ettiğini ve düşmeden önce kafasına sert bir cisimle vurulduğunu anlattı.
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Olayda kasten öldürme ihtimalinin doğması üzerine gözler, Pavel Mamayev ve Alexander Kokorin'e çevrildi.
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Rus fenomen, ünlü futbolcular Pavel Mamayev ve Alexander Kokorin'in Ekim 2018'de diplomat Denis Pak'ı darp ettiği anlara şahit olmuştu.
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Futbolculara açılan davada tanık olmayı kabul eden genç fenomenin, davadan yalnızca birkaç gün önce bir binanın 4.katından aşağı düşmesi, akıllarda soru işaretleri yarattı.
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Bobkova'nın tanık olamadığı davada, futbolcular yalnızca 18 ay hapis cezası aldı.
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Bobkova, 10 metre yükseklikten aşağı çakıldığı korkunç günü şu sözlerle anlattı: ''O gün sadece 2 kadeh şarap içmiştim. İçki uykumu getirdi. Sonra bir anda her şey karardı. Futbolcuların yolladığı adamlar tanık olmamam için içkime ilaç atıp beni uyuşturdu. Sonra da başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar"
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Rus fenomen, futbolculara cinayete teşebbüs ve azmettirme suçlamasıyla dava açılması için başvuru yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:26 
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