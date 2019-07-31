Sarhoş çift, metronun orta yerinde ilişkiye girmeye çalıştı! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar
1 saat önce
Yatağını istasyona taşıyan da var, köpeğini poşete koyan da! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...
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Rusya'nın başkenti Moskova'da akılalmaz anlar yaşandı. Sarhoş olduğu gözlenen bir çift, metronun orta yerinde cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.
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Kadının, koltukta uzanan erkeğin fermuarını açmaya çalıştığı anlarda, metrodaki yolcuların hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti. İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...
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31.7.2019 17:05:47. #1.13#
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