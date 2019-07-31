Son Dakika Haberleri: Sarhoş çift, metronun orta yerinde ilişkiye girmeye çalıştı! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar
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Sarhoş çift, metronun orta yerinde ilişkiye girmeye çalıştı! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar

1 saat önce

Yatağını istasyona taşıyan da var, köpeğini poşete koyan da! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...

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Rusya'nın başkenti Moskova'da akılalmaz anlar yaşandı. Sarhoş olduğu gözlenen bir çift, metronun orta yerinde cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.
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Kadının, koltukta uzanan erkeğin fermuarını açmaya çalıştığı anlarda, metrodaki yolcuların hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti. İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...
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Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 03:37 
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