Metroda Bir anda Soyunmaya Başladılar, Yolcular Şoke Oldu!
40 dakika önce
Kadıköy-Pendik metrosunda böyle bir şey yaşandığını insan hayal bile edemiyor tabii. Newyork'ta gerçekleşen bu olayın sebebi aslında sadece bir etkinlik.
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Yüzlerce kişi 'No Trousers On No Tube' etkinliği için pantolonunu çıkardı. Londra, Berlin ve Prag'daki cesur vatandaşlar etkinliğe katılırken fotoğraflandı.
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Dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.
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Katılımcılar, olaydan haberi olmayan turistlerin şaşkın bakışları arasında metronun içinde bir anda pantolonlarını indirip yarı çıplak şekilde oturmaya başladı.
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Geçtiğimiz senelerde yarı çıplak gezenler gözaltına alınsa da bu seneki etkinlik olaysız sona erdi.
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No Trousers On The Tube yolculuğu Londra, Berlin ve Prag'da gerçekleşti.
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Etkinlikten ilginç kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:56
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