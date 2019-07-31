Son Dakika Haberleri: Metroda taciz skandalı! Genç kadının etek altını kayda alırken yakalandı
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Metroda taciz skandalı! Genç kadının etek altını kayda alırken yakalandı

2 saat önce

Çin'de metroda ayakta kalan genç kadının etek altına uzattığı telefonu ile video çeken tacizcinin görüntüleri olay yarattı. Diğer yolcular durumu fark etmesine rağmen hiç bir şey yapmazken, sadece 1 vatandaşın müdahalesi sosyal medyayı salladı.

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21 Temmuz günü Çin'de metroda çekilen bu video sosyal medyada sansasyon yarattı. Metroda oturan bir adam, öne doğru iyice eğilerek telefonunu genç kadının eteğinin altına doğru uzattı. Bunu aralıklarla yapan adam çok geçmeden fark edildi ve durum video kaydına alınmaya başladı.
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Herkes birbirine bakıyor ama hiç kimse bu tacize sesini çıkarmıyordu ki, tacizcinin yanında oturan bir adam durumu fark eder etmez kalkıp genç kadına yer verdi ve hemen oturmasını istedi.
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Sosyal medya kullanıcıları adamın davranışını takdir ederken diğer vatandaşların umarsız tutumu ve sadece video çekmelerine tepki gösterdi.
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İşte tacizi öylece izleyen vatandaşlar...


Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 01:09 
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