Mezar taşı sanıldı, penis heykeli olduğu ortaya çıktı!
1 saat önce
İsveç'te, arkeologlar penis şeklinde heykel buldu. 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen yapı, ilk olarak mezar taşı sanılsa da sonrasında üreme ritüelleri için yapılan heykel olduğu anlaşıldı.
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İsveç'te, Bronz Çağı'na ait olduğu tahmin edilen bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.
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İsveç'in Rollsbo bölgesinde şans eseri bulunan 'penis heykeli'nin üreme ritüelleri için kullanıldığı düşünülüyor. Yarım metre uzunluktaki taş, önce Bronz Çağı'na ait bir mezar sanıldı.
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Ancak arkeologlar, "Böyle bir kontekste bu kadar açık şekilde penisi andıran bir yapı, üreme ritüeline inanan bir kült olduklarına işaret ediyor." ifadelerini kullanarak bunun aslında bir mezar taşı olmadığını açıkladılar.
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Şekil verilmiş taş, küçük bir toplanma yerini andıran merkezin ortasında bulunuyor. Aynı yerde taştan yapılmış bir çekiç ile hayvan kemikleri de yer alıyor.
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Avrupa'da, Hristiyan öncesi döneme ait yüzlerce penis şeklinde taş bulunuyor.
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Kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Ängeby " Bunun ereksiyon halindeki bir penis olmasının sebebinin kısırlık için düzenlenen bir kurban ayini olduğunu inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.
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O dönemlerde, bolluk, bereket ve üremenin devamı adına insan ve hayvanların kurban edildiği ve erkekliğin gücünü temsil ettiğine inanılan bu yapıların etrafında çeşitli ritüeller yerine getiriliyordu.
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1.10.2019 12:00:27. #1.13#
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