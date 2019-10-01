Mezar taşı sanıldı, penis heykeli olduğu ortaya çıktı!

1 İsveç'te, Bronz Çağı'na ait olduğu tahmin edilen bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.

2 İsveç'in Rollsbo bölgesinde şans eseri bulunan 'penis heykeli'nin üreme ritüelleri için kullanıldığı düşünülüyor. Yarım metre uzunluktaki taş, önce Bronz Çağı'na ait bir mezar sanıldı.

3 Ancak arkeologlar, "Böyle bir kontekste bu kadar açık şekilde penisi andıran bir yapı, üreme ritüeline inanan bir kült olduklarına işaret ediyor." ifadelerini kullanarak bunun aslında bir mezar taşı olmadığını açıkladılar.

4 Şekil verilmiş taş, küçük bir toplanma yerini andıran merkezin ortasında bulunuyor. Aynı yerde taştan yapılmış bir çekiç ile hayvan kemikleri de yer alıyor.

5 Avrupa'da, Hristiyan öncesi döneme ait yüzlerce penis şeklinde taş bulunuyor.

6 Kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Ängeby " Bunun ereksiyon halindeki bir penis olmasının sebebinin kısırlık için düzenlenen bir kurban ayini olduğunu inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

7 O dönemlerde, bolluk, bereket ve üremenin devamı adına insan ve hayvanların kurban edildiği ve erkekliğin gücünü temsil ettiğine inanılan bu yapıların etrafında çeşitli ritüeller yerine getiriliyordu.

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